Конгрес США має важелі, щоб зупинити небезпечні бізнес-угоди з Росією

Спроби США укладати бізнес-угоди з Росією та розморозити 100 мільярдів доларів активів є фатальною помилкою. Такі кроки можуть бути навіть незаконними.

Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант армії США у відставці Бен Ходжес. За його словами, Сполучені Штати Америки зобов'язані залишатися світовим лідером і не подавати іншим країнам приклад укладання комерційних домовленостей з агресором.

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Навіть попри те, що окремі європейські країни досі купують російські нафту та газ, Вашингтон повинен утримувати непохитну позицію та карати винних за спроби подібних поступок.

Ведення бізнесу з Росією до завершення війни було б найбільшою помилкою, яку коли-небудь робили США. Крім того, це, ймовірно, буде протизаконно. Саме тому Конгрес має виконати свою роботу,

– наголосив генерал-лейтенант армії США у відставці.

Бен Годжес зазначив, що американські законодавці мають дієві механізми, аби заблокувати небезпечні ініціативи адміністрації Дональда Трампа.

Зокрема, американський парламент володіє так званим "правом гаманця", оскільки президент не має права законно спрямовувати фінанси або проводити грошові операції без схвалення законодавчого органу. Крім суворого бюджетного контролю, конгресмени здатні ініціювати постійні слухання та розслідування для викриття протиправних кроків.

Також парламент має право блокувати затвердження кандидатів на посади послів, федеральних суддів і представників вищого генералітету. На думку військового, посадовці Білого дому, включно з держсекретарем Марко Рубіо, будуть змушені звітувати за власні рішення, що стане суттєвим стримувальним фактором.

Раніше Володимир Зеленський попереджав, що будь-які кулуарні компроміси несуть приховані загрози, а подібний економічний зв'язок з агресором обернеться стратегічною пасткою.

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