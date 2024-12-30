Жінка зі Львівщини створила найбільшу різдвяну кулю в Україні та встановила рекорд

Мешканка Львівської області встановила незвичайний рекорд України. Вона створила найбільшу вишиту різдвяну кулю.

Майстриня із Жовкви Галя Ковальська створила найбільшу вишиту різдвяну кулю, яка стала символом щедрої, багатої та переможної України. Про це пише 24 Канал із посиланням на Жовкву онлайн.

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Жінка присвятила роботу силам ППО

Це вже третій рекорд України, який встановила майстриня. Прикраса передає патріотизм та віру в перемогу.

Робота майстрині присвячена героїчним силам протиповітряної оборони України. Вони стали джерелом її натхнення. Жінка назвала свою роботу "Різдвяна чи повітряна куля, але не ворожа!".

Вона також виготовила 150 великих новорічно-різдвяних іграшок з вишивки із окремими історіями до кожної та подарувала їх місту. Майстриня витратила на виготовлення цієї кулі місяць.

Вишивку ялинки, яка прикрашає кулю, виконала ще у 2009 році, а карту України вишивала для свого магазину. Неймовірно, як усі елементи зійшлися до міліметра, наче хтось згори допомагав, – поділилася Ковальська.

Рекордну кулю прикрасили елементи, що символізують єдність та різноманіття України:

Об’єм кулі – 2,60 метра.

Висота – 90 сантиметрів.

На лицьовій стороні зображена карта України з усіма областями, кожна з яких має свій герб, вишивку та обласний центр. Усі три метри вишивки виконано з ювелірною точністю, без єдиного зайвого чи відсутнього фрагмента.

У церемонії встановлення рекорду взяли участь жителі Жовкви та гості міста.