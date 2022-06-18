Найбільше – у Дагестані та Бурятії: ЗМІ встановили дані 3,8 тисячі загиблих в Україні росіян

Журналістам та волонтерам вдалося встановити дані 3 798 російських військових, які загинули у війні Росії проти України. Переважна більшість з них – дагестанці та буряти.

Цікаво, що у Бурятії загиблих ховають майже щодня. А от жителів Москви та Петербурга, де сумарно живе понад 12% населення країни, практично немає у зведеннях.

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Відомо, що журналісти та волонтери збирають інформацію з відкритих джерел, таких як:

дописи родичів у соцмережах,

новини в регіональних ЗМІ,

повідомлення місцевої влади.

Водночас кількість зниклих безвісти і тих, хто потрапив у полон, невідома.

Де найбільше втрат росіян

За даними журналістів, найбільше втрат у Дагестані (207 загиблих) та Бурятії (164). Повідомлення про загибель солдатів приходять переважно із бідних регіонів. Жителів Москви та Петербурга, де сумарно живе понад 12% населення країни, практично немає у зведеннях. Там відомо про 8 і 26 загиблих відповідно.

Як зазначає видання, серед 3798 повідомлень про смерть у 652 випадках мовилося про загибель офіцера. Чверть загиблих офіцерів – це старший склад, тобто майори, підполковники та полковники. 65 – у званні від підполковника і вище.

Суттєві втрати зазнають і в підрозділах, які заведено вважати елітними та найбільш боєздатними – повітряно-десантними військами (ВДВ), морською піхотою та спецпризначенцями,

– повідомляє видання.

За даними видання, найбільше зазнали втрат десантники: з початку вторгнення в Україну загинуло щонайменше 774 бійців.

Журналісти пишуть, що дуже постраждали:

31-а окрема гвардійська десантно-штурмова бригада з Ульяновська – 59 загиблих

247-й гвардійський десантно-штурмовий Кавказький козачий полк (Ставрополь) – 56 загиблих,

331-й гвардійський парашутно-десантний ударний Костромський полк – 65 загиблих.

76-а гвардійська десантно-штурмова дивізія з Пскова — 74 загиблих.

Також загинуло щонайменше 202 морпіхи, 29 пілотів літаків та 10 — вертольотів.

"Втрати серед льотчиків особливо болючі для армії: підготовка одного пілота фронтової авіації першого класу займає 7 – 8 років і коштує майже 3,4 мільйона доларів", – зазначає видання.

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Українські захисники та захисниці продовжують завдавати російським окупантам значних втрат. Станом на 18 червня вже знищили 33 350 загарбників. Лише за добу наші оборонці ліквідували 200 ворогів та підбили корабель "Василій Бех".