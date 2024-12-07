Це для Росії значно дешевше, – у ГУР назвали одну із найбільших загроз для України

Російська агресія проти України триває вже майже три роки. У ГУР оцінили, із якими викликами доведеться зіштовхнутися нашій державі.

Росія залишатиметься загрозою для України, допоки імперські амбіції, воєнні злочини, злочини режиму не будуть покарані. На цьому наголосив представник ГУР Андрій Юсов в інтерв'ю ЦПД, передає 24 Канал.

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Плани Путіна не змінилися

Розвідник підкреслив, що Росія – це фактор постійної небезпеки. І не лише для України, але й для Європи і усього демократичного світу. Країна-агресорка – загроза для людства і прогресу, а також фізичної безпеки суспільства, наших дітей і країни.

Думати, що плани Путіна змінилися, що Путін одного разу прокинеться і зрозуміє, що він щось не так робив останні 3 роки чи 10 років, підстав немає,

– наголосив Юсов.

Перед Україною є й інші виклики. Ворог максимально працює над тим, щоб розколоти українське суспільство, зламати ту саму єдність, яка стала запорукою опору на початку війни. Противник намагатиметься розділити українців, поділити на сорти територіально, ментально, релігійно, ціннісно.

Це те, над чим постійно працюють ворожі спецслужби, і куди вкладають колосальні ресурси.

Юсов зауважив, що демотивувати противника однаково дешевше, ніж бити ракетами і утримувати війська на окупованих територіях.

До слова, у ГУР прокоментували, що станеться, коли Путін помре.