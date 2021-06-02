Після масштабної пожежі: найбільший корабель ВМС Ірану пішов на дно – відео

Корабель Військово-Морських сил Ірану Khark затонув в Оманській затоці біля берегів південного порту Джаськ. Цьому передувала масштабна пожежа, яка спалахнула на судні.

Про те, що пожежа на кораблі призвела до того, що він затонув, видання повідомляє з посиланням на Військово-Морські сили Ірану.

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Корабель ВМС Ірану затонув

Під час навчальної операції в міжнародних водах загорілася одна з систем військового корабля Kharg. Протягом 20 годин рятувальники намагалися загасити пожежу, однак вогонь поширився на різні частини судна. Згодом воно затонуло.

У пресслужбі ВМС зазначили, що після того, як на кораблі почалася пожежа, весь екіпаж судна евакуювали та доставили на берег.

Наразі інформації про те, що могло спричинити займання, немає.

Пожежа військового корабля Ірану: що відомо

Раніше стало відомо, що корабель ВМС Ірану загорівся неподалік іранського порту Джаськ в затоці Омана.

Тоді повідомляли, що жертв вдалося уникнути, адже весь екіпаж евакуювали.

За інформацією ЗМІ, Kharg був найбільшим кораблем іранських ВМС. За його допомогою інші іранські кораблі постачали в море, він також перевозив важкі вантажі та був стартовою точкою для вертольотів.

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