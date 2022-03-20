Найбільший нумізматичний аукціон Європи Kuenker припиняє операції з Росії та Білорусі

Росію та її країну-посіпаку Білорусь продовжують покидати все нові й нові компанії. Так, торгові операції з фізичними та юридичними особами припиняє нумізматичний аукціон Kuenker.

Відповідне рішення найбільший нумізматичний аукціон Європи опублікував на своєму сайті. І пов'язане воно, ясна річ, зі вторгненням Росії на територію України.

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Усі торгові операції припиняються негайно

У Kuenker наголосили, що події в Україні та пов'язані з ними санкції, вплинули на це рішення. Тож тепер зупинені всі торгові операції як з фізичними, так і з юридичними особами, які перебувають на території Росії та Білорусі.

Відповідне рішення набуває чинності від моменту появи публікації на сайті.

Повідомлення з зони воєнних дій викликають у всіх нас відчуття глибокої гіркоти та жалю. Ми солідарні з людьми, які перебувають в Україні або вимушені покинути країну, які переживають зараз величезні страждання та втрати,

– йдеться в заяві.

Про можливі подальші зміни в Kuenker обіцяють сповістити згодом.

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