Найбільший полігон Збройних сил України запрацював на повну силу: фото

Найбільший випробувальний полігон Збройних сил України "Ягорлик" розпочав повноцінне функціонування. Він розташований на Херсонщині.

У Генштабі зазначили, що у 2014 році ЗСУ втратили випробувальний майданчик Державного науково-випробувального центру "Чауда". Це сталося через окупацію Криму Росією.

Необхідним було створення нового полігону. Адже там могли б проводити тренування у веденні протиповітряного бою підрозділи зенітних ракетних військ. До того ж, це б дозволило здійснювати пуски зенітних керованих ракет та випробувати перспективну зброю великої дальності – як протикорабельний комплекс "Нептун" чи реактивна система залпового вогню "Вільха".

"Ягорлик" призначений для:

стрільб з усієї наявної номенклатури озброєння української армії;

випробування перспективної зброї великої дальності ураження;

з робочих місць полігону може здійснюватися управління авіацією;

а також ведення протиповітряного бою сучасними технічними засобами.

Над створенням полігону "Ягорлик" почали працювати ще у 2018 році. Тоді стартували пошуки місця, яке б відповідало усім потребам та вимогам ЗСУ. Втілювати проєкт у реальність почали вже наприкінці 2019 року.

Полігон "Ягорлик" на Херсонщині / Фото Генштабу ЗСУ

"Ягорлик" – один із найсучасніших полігонів Європи

Заступник начальника Генштабу ЗСУ Радіон Тимошенко підкреслив, що випробувальний полігон – це не лише територія. Для повноцінного функціонування там, зокрема:

мають бути розгорнуті системи зв'язку, спостереження, охорони, інженерної розвідки;

а також потрібні зведені приміщення для роботи й розміщення персоналу.

За словами Тимошенка, "Ягорлик" вже використовували за призначенням, поки тривало його будівництво. Втім, тоді були певні обмеження. Натомість тепер він запрацював на повну силу.

За станом оснащення це один з найсучасніших полігонів Європи. Площа майданчика становить близько 3,7 тисяч гектарів. Робота з вдосконалення інфраструктури буде продовжуватися й далі,

– повідомив генерал-лейтенант.

Й додав, що наявна система візуального контролю дозволяє керівництву ЗСУ в режимі реального часу спостерігати за випробуваннями навіть не виходячи з робочого кабінету в Києві.

Зверніть увагу! На полігоні вже працюють сонячна електростанція та артезіанська свердловина. Найближчим часом там пройдуть стрільби артилерійської системи "Богдана".