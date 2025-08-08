Ввечері 8 серпня Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує активну переговорну роботу з партнерами, щоб була спільна позиція заради надійного миру. Президент наголосив, що вже є багато підтримки в нових умовах, коли озвучений дедлайн для Росії для припинення вогню.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

Що заявив Зеленський у зверненні 8 серпня?

Президент розповів, що активна переговорна робота з партнерами триває, щоб була спільна позиція заради надійного та справді реального миру для України. Наголосив, якщо всі однаково сприйматимуть можливості й загрози, то вдасться досягти саме сталого миру.

Вже багато підтримки, і це підтримка в нових умовах, коли озвучений дедлайн для Росії для припинення вогню. Ми бачимо, що росіяни на це не зважають, принаймні поки що не зважають,

– підкреслив Зеленський.

Президент констатував, що сьогодні знову вбивства, знов російські обстріли. Понад сотня ударних дронів була спрямована в ніч на 8 серпня проти українців. Окрім того, упродовж дня – удари авіабомб, інтенсивні штурми на фронті, знову повітряні тривоги в наших містах і громадах.

Президент наголосив, що наведе тільки один з російських злочинів війни за сьогодні. У Херсоні абсолютно свідомо скидом із дрона був поранений 13-річний хлопець. Йому надається допомога.

Тобто триває російське полювання на цивільних у Херсоні, і це свідоме знищення життя. Наказів зупинитись російській армії не давали,

– констатував український лідер.