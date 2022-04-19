Найближчим часом буде багато рішень, які змінять всю картину довкола України, – Клімкін

Зараз світова стратегія стосовно Росії докорінно змінюватиметься – від жорсткого стримування до послаблення та ізоляції. На Україну теж чекають значні кроки вже найближчим часом.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін. Він зазначив, що через війну, яку розв'язала Росія проти України, світ використовуватиме проти держави-агресорки абсолютно інші інструменти.

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Важливі рішення

За словами Клімкіна, зараз ухвалюватимуть багато рішень на користь України. Зокрема на самітах НАТО та ЄС у червні 2022 року.

Найближчим часом буде багато рішень, які змінять всю картину довкола України,

– заявив Клімкін.

Клімкін впевнений, що на саміті Євросоюзу ухвалять рішення про статус кандидата України. Водночас на саміті НАТО переглянуть стратегію Альянсу щодо Росії.

До слова, Джо Байден хоче замінити командування НАТО у Європі. Крім того, Пентагон планує призначити нового генерала Сил спеціальних операцій.

Клімкін заявив, що на Україну чекають доленосні рішення: дивіться відео