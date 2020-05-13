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Найближчим часом міняти роботу не збираюся, – Разумков про балотування в мери

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Разумков заявив, що не буде балотуватися на мера Києва
Разумков розповів, чи балотуватиметься на мера / ukrinform.ua

Голова Верховної Ради не збирається балотуватися на посаду міського голови Києва. Дмитро Разумков вважає, що ефективний на поточній посаді, тому місце роботи наразі не планує змінювати.

Про наміри й надалі працювати спікером парламенту Разумков заявив на брифінгу 13 травня, повідомляє 24 канал.

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Найближчим часом міняти місце роботи я не збираюся,
– зазначив голова Ради.

Так він відповів на запитання, чи висуватиме свою кандидатуру на посаду мера Києва. За словами Разумкова, він краще робитиме те, що робить наразі.

Політик вірить, що він відповідає вимогам до голови Верховної Ради. "Я сподіваюся, що я досить ефективно виконую, і буду виконувати свою роботу", – додав спікер.

До слова, вибори міського голови Києва мають відбутися 25 травня 2020 року.

Зверніть увагу! Відповідно до досліджень, серед кандидатів на посаду міського голови жителі столиці найбільше підтримують Віталія Кличка. За нього готові проголосувати майже 40% киян.

вибори у києві за кого голосували б кияни
За кого кияни б голосували на виборах мера міста / Дані групи "Рейтинг"

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Новини України Верховна Рада Новини політики Новини Києва Дмитро Разумков
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