Найближчим часом міняти роботу не збираюся, – Разумков про балотування в мери

Голова Верховної Ради не збирається балотуватися на посаду міського голови Києва. Дмитро Разумков вважає, що ефективний на поточній посаді, тому місце роботи наразі не планує змінювати.

Про наміри й надалі працювати спікером парламенту Разумков заявив на брифінгу 13 травня, повідомляє 24 канал.

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Найближчим часом міняти місце роботи я не збираюся,

– зазначив голова Ради.

Так він відповів на запитання, чи висуватиме свою кандидатуру на посаду мера Києва. За словами Разумкова, він краще робитиме те, що робить наразі.

Політик вірить, що він відповідає вимогам до голови Верховної Ради. "Я сподіваюся, що я досить ефективно виконую, і буду виконувати свою роботу", – додав спікер.

До слова, вибори міського голови Києва мають відбутися 25 травня 2020 року.

Зверніть увагу! Відповідно до досліджень, серед кандидатів на посаду міського голови жителі столиці найбільше підтримують Віталія Кличка. За нього готові проголосувати майже 40% киян.



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