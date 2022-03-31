Найближчим часом може бути відновлено рух трасою Київ – Житомир, – голова ОВА

Рух трасою Київ – Житомир може бути відновлено найближчим часом. Його було заблоковано через російську окупацію ряду населених пунктів.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

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За його словами, проводяться успішні контрнаступальні дії, завдяки яким багато населених пунктів звільнено.

Проте він зазначив, що відновлення руху трасою Київ – Житомир можливий тільки тоді, коли усе буде зачищено, будуть відповідні умови, не буде мінометного вогню. Після цього проведуть всі процедури по розмінуванню й люди зможуть зайти у свої населені пункти.

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