Найближчим часом може бути зрушення позиції НАТО, – політолог
24 березня 2022 , 17:29Читать новость на русском
Саміт НАТО у Брюсселі не приніс кардинальних змін – Альянс продовжує засуджувати дії Росії та виступати за мир. Однак є ціла низка процесів накопичувального характеру й тут українська дипломатія працює дуже ефективно.
Мовиться як про двосторонній формат з іншими країнами, так і про блок НАТО загалом. Про це заявив політолог Олег Саакян в ефірі 24 каналу.
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"Цілком вірогідно, що ми найближчим часом зможемо побачити певне зрушення позиції Альянсу. Тим паче, що Єнс Столтенберг отримав продовження повноважень на рік. Тобто у нього трохи більше розв'язані руки зараз", – зазначив політолог.
За словами Саакяна, орієнтовно 1 – 1,5 тижня дадуть свої результати й "кількість перейде в якість".Зверніть увагу! НАТО передасть Україні протитанкові та протиракетні комплекси й дрони. Також Альянс надаватиме нашій державі фінансову та гуманітарну підтримку.
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