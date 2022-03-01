Найближчим часом окупанти запустять масштабну інформаційно-психологічну операцію

Російський агресор використовує всі можливі засоби у кривавій та підступній війні проти мирного народу України. Російські терористи планують інформаційно-психологічну операцію.

У планах окупанта поширити фейки про "капітуляцію" України

Глава Міноборони України заявив, що за наявними даними, окупанти готуються запустити операцію уже найближчим часом.

Це важливо Обстріл Харківської ОДА: щонайменше 10 загиблих

Резніков повідомив, що мета операції окупантів – завдяки брехні "зламати опір українського народу і української армії".

Як зауважив міністр, спершу агресор намагався влаштувати перебої зв'язку. Після цього у планах окупантів було поширити фейки буцімто українське військово-політичне керівництво погодилось на капітуляцію.

На "підтвердження" цього фейку будуть поширювати начебто підписані "документи", а також змонтовані фейкові відеоролики. Це брехня. Не дочекаються!,

– написав Резніков.

Він запевнив, що жодної капітуляції України не буде. "Тільки перемога! Попередьте усіх, кого зможете. Багато тих, хто розраховував взяти Київ за 2-3 доби, вже у пеклі", – резюмував міністр.

Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!