Найближчим часом побачимо суттєвий перелом, ворога проженемо, – Веніславський

Лінія зіткнення у Донецькій та Луганській областях, де наше військо тримає оборону, залишається найбільш гарячим напрямком. Там не припиняються обстріли з артилерії та із реактивних систем залпового вогню, ворог продовжує завдавати авіаційні удари.

Про це 24 каналу розповів народний депутат Федір Веніславський. Він також додав, що окупанти безуспішно здійснюють атаки та не мають суттєвого успіху на жодному із напрямків.

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Ми з колегами проводили нараду і у нас склалось спільне враження, що російська армія воює за старими радянськими шаблонами: їм байдуже на втрати, у них є завдання – штурм, то вони йдуть, попри все, не зважаючи на колосальні втрати живої сили,

– припускає Веніславський.

На думку народного депутата, такі дії можуть свідчити про певну агонію цієї наступальної операції, яку вони планували втілити до 9 травня.

Контрнаступ українських захисників на двох напрямках

"Стосовно Слобожанського напрямку, то ворог продовжує обстрілювати Харків, намагається підготувати наступ у напрямку Ізюм – Барвінкове, але активних бойових дій поки не помітно. Натомість наші ЗСУ поступово звільняють населений пункт за населеним пунктом", – говорить нардеп.

Абсолютно очевидно, що жодного успіху вони не досягнуть, тому це впливає на моральний дух загарбників і їх начальників середнього класу. У комплексі це показує нам, що найближчим часом ми помітимо суттєвий перелом на фронті,

– пояснює Федір Веніславський.

– вигнати ворога з усіх наших земель, які є тимчасово окупованими, включно із Кримом та окремими районами Донецької та Луганської областей.

Веніславський зазначає, що на відміну від Росії, яка не шкодує ні людей, ні техніки, наше військове командування та головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний дуже грамотно та тактично правильно будують наші контрнаступи і наступи на тих ділянках, де найменші втрати та найбільша ефективність.

Тому я переконаний, що найближчим часом ми продемонструємо ще більше досягнень, а ворога поступово відтіснимо з Харківщини та інших регіонів України. Це питання часу, адже ЗСУ системно отримують потрібну зброю для вигнання ворога,

– запевняє депутат.

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