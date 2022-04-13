"Найближчим часом Шольца в Україні не варто очікувати": політолог назвав причину

Україна відхилила візит президента Німеччина Франка-Вальтера Штайнмаєра до Києва, але натомість запросила канцлера Олафа Шольца. Однак найближчим часом його приїзду очікувати не варто.

Про це заявив політолог Олег Саакян в ефірі 24 каналу.

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"Думаю, що у короткостроковій перспективі не варто очікувати його візиту (Шольца – 24 канал), – зазначив політолог.

За словами Саакяна, якби зараз Шольц таки погодився приїхати в Україну, це б показало опонентам всередині його політичної сили, що він "прогнувся". Натомість канцлеру треба "зберігати обличчя" й демонструвати силу.

Усе-таки вага президента й канцлера у внутрішній німецькій моделі є різною. Канцлер має більше реальних впливів. Відповідно він не може дозволити собі слабкості. Треба, аби щось відбулося у проміжку, після чого він поїде. Олег Саакян Політолог

Як зазначив політолог, мовиться про те, щоб візит Шольца був його самостійним рішенням, а не реакцією на слова Володимира Зеленського. Водночас такий візит усе одно буде корисним для співпраці України та Німеччини.

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