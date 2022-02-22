Найближчим часом США оголосять про серйозні санкції проти Росії, які завдадуть нищівного удару

США гостро розкритикували "легітимізацію" бойовиків на Донбасі. Джо Байден вже підписав перші каральні обмеження через це. Незабаром у Вашингтоні обіцяють нищівний удар по агресору.

Про це повідомила заступниця держсекретаря США Венді Шерман на постійній Раді ОБСЄ у Відні. Вона наголосила що рішення Росії означає повну відмову від мінських домовленостей.

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Дії Росії – абсолютно невиправдані – США

Ви не помилились: вчорашні дії є початком останнього російського вторгнення в Україну. Вони абсолютно невиправдані. І, як ми обіцяли, в результаті Росія зазнає серйозних скоординованих втрат з боку Сполучених Штатів, наших союзників і партнерів,

– наголосила Шерман.

Заступниця голови Держдепу наголосила, що Росія, своєю чергою, не виконала жодного пункту мінських домовленостей. Шерман зазначила, що Москва завжди робила вигляд, що не виступає стороною конфлікту. Зараз Кремль показав світу свої істинні наміри.

Росія порушила міжнародні норми

Протягом останніх трьох десятиліть Росія неодноразово й послідовно зобов’язувалася підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України. Статут ООН, Гельсінкський Заключний акт і Будапештський меморандум насправді вимагають не меншого. Вчорашнє рішення Росії є грубим порушенням міжнародного права і норм,

– додала дипломатка.

У Держдепі впевнені, що Москва хоче повернути людство у світ імперій і це – загроза не лише одній країні, а й цілому світу. Шерман повідомила, що найближчими годинами Сполучені Штати оголосять про значні додаткові санкції, які призведуть до серйозних наслідків для Росії.

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Які країни та організації вже пообіцяли санкції проти Росії:

Євросоюз має оприлюднити санкції проти Росії вже 22 лютого. За попередньою інформацією, каральні обмеження вводитимуть поступово.

Німеччина оголосила про зупинку сертифікації "Північного потоку-2".

Оприлюднила санкції і Велика Британія – вони спрямовані, зокрема, проти 5 російських банків та олігархів.

Про намір ввести санкції повідомила і Канада.

Це сигнал для Кремля, що на Заході серйозно налаштовані, – Андреас Умланд: відео