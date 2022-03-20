Найближчим часом ворог може спробувати форсувати ріку Ірпінь
20 березня 2022 , 14:09Читать новость на русском
Джерело:Олександр Павлюк
У Київській ОВА повідомили, що окупанти можуть спробувати форсувати річку Ірпінь. За даними відомства, це може статися найближчим часом.
У Київській обласній військовій адміністрації зазначили, що головним завданням російських загарбників досі є оточення та захоплення столиці.
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За даними Київської ОВА, росіяни хочуть захопити Київ з північного та північно-західних напрямків. Також у відомстві не виключають, що окупанти спробують здійснити форсування річки Ірпінь.
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