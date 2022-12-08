Найближчим часом ЗСУ отримають до 30 видів нових безпілотників, – виробник зброї

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що вже прийнято на експлуатацію 7 зразків БПЛА українського виробництва. При цьому на розгляді перебуває ще 19 заявок.

Найближчим часом близько 30 видів безпілотників будуть постановлені на озброєння. Про це 24 каналу сказав ексбоєць 241 бригади тероборони ЗСУ, директор компанії оборонних та радіоелектронних технологій Вадим Кодачигов.

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У чому особливість процесу

За словами Кодачигова, для підтвердження можливості серійного виробництва необхідна конструкторська документація. Це системний підхід до ведення бізнесу та виробництва. "Технологічні карти й процеси – ті речі, які дозволяють налагодити серійне виробництво. Під них готуються екіпажі, база, комплектуючі, запасні частини та плануються операції з врахуванням конкретного безпілотника", – підкреслює ексбоєць ТРО.

Військові експерти пояснюють, що краще мати універсальні літаки й танки, тому що тоді їх легше обслуговувати. В армії це називається "уніфікація", але вона буває різною. Як зауважує Кодачигов, це передовсім стосується оперативно-тактичних вимог, які формує армія. Вони можуть стосуватися різних технічних характеристик. До прикладу, бойовий танк має поміщатися на платформу. БМП підганяється під основний бойовий танк, вона має мати швидкість не меншу ніж танк, адже вона його супроводжує. Вона має мати гусеничну базу, якісь взаємозамінні елементи – усе це взаємопов'язано.

Наразі ми виходимо з дефіциту певного виду озброєння. Так було на початку війни, коли не вистачало протитанкових засобів, і у мене у підрозділі було 8 різних типів – від савдепівського гранатомета РПГ 7 до Javelin, NLAW, АT4 – ми користувалися усім, що траплялося під руку, щоб закрити дефіцит,

– пояснив ексбоєць 241 бригади тероборони ЗСУ.

Згодом відбувається процес систематизації. Наприклад, для батальйонно-тактичних груп з радіусом дії 30 кілометрів потрібен розвідувальний коптер, який буде розшукувати цілі.

"Під нього пишуться програми верифікації цілей, щоб він міг літати в автономному режимі, і скидати цілі на певні онлайн-карти – усі ці програми мають бути поєднані. Після чого ці карти отримують системи знищення, мінометні, артилерійські батареї. Це дуже непроста робота", – акцентує директор компанії оборонних та радіоелектронних технологій.

Залишаться кращі з кращих

Так, зараз потрібно розглядати якомога більше зразків, вважає Кодачигов, хоч 50 літальних апаратів. Це підштовхне нас до конкуренції та розвитку.

Якісь системи виявляться кращими, якісь гіршими. Ті, хто гірше, перейдуть до тих, хто краще, поділяться досвідом, напрацюваннями. Врешті-решт залишиться близько 10 безпілотників,

– говорить колишній військовий ТРО.

І лише після того, додає він, як Міноборони спільно з Генштабом виведе методику бойового застосування – тоді у нас з'явиться якась уніфікація.

"Зараз це просто насичення ринку, дещо хаотичне. Половину закупають волонтери, половину – Міноборони. Але поступово ми прийдемо до повної систематизації, усе буде нормально", – резюмував директор компанії оборонних та радіоелектронних технологій Вадим Кодачигов.