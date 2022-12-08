В ближайшее время около 30 видов самолетов будут постановлены на вооружение. Об этом 24 каналу сказал эксбоец 241 бригады терробороны ВСУ, директор компании оборонных и радиоэлектронных технологий Вадим Кодачигов.

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В чем особенность процесса

По словам Кодачигова, для подтверждения возможности серийного производства необходима конструкторская документация. Это системный подход к ведению бизнеса и производству. "Технологические карты и процессы – вещи, которые позволяют наладить серийное производство. Под них готовятся экипажи, база, комплектующие, запасные части и планируются операции с учетом конкретного беспилотника", – подчеркивает эксбоец ТРО.

Военные эксперты объясняют, что лучше иметь универсальные самолеты и танки, потому что тогда их легче обслуживать. В армии это называется "унификация", но она бывает разной. Как отмечает Кодачигов, она прежде касается оперативно-тактических требований, которые формирует армия. Они могут относиться к различным техническим характеристикам. К примеру, боевой танк должен помещаться на платформу. БМП подгоняется под основной боевой танк, она должна иметь скорость не меньшую, чем танк, ведь сопровождает его, должна иметь гусеничную базу, какие-то взаимозаменяемые элементы – все это взаимосвязано.

Мы исходим из дефицита определенного вида вооружения. Так было в начале войны, когда не хватало противотанковых средств, и у меня в подразделении было 8 разных типов – от савдеповского гранатомета РПГ 7 до Javelin, NLAW, AT4 – мы пользовались всем, что попадалось под руку, чтобы закрыть дефицит,

– объяснил эксбоец 241 бригады терробороны ВСУ.

Впоследствии происходит процесс систематизации. К примеру, для батальонно-тактических групп с радиусом действия 30 километров нужен разведывательный коптер, который будет разыскивать цели.

"Под него пишутся программы верификации целей, чтобы он мог летать в автономном режиме и сбрасывать цели на определенные онлайн-карты – все эти программы должны быть объединены. После чего эти карты получают системы уничтожения, минометные, артиллерийские батареи. Это очень непростая работа" , – акцентирует директор компании оборонных и радиоэлектронных технологий.

Остаются лучшие из лучших

Да, сейчас нужно рассматривать как можно больше образцов, считает Кодачигов, хоть 50 самолетов. Это подтолкнет нас к конкуренции и развитию.

Какие-то системы окажутся лучше, какие-то хуже. Ужаснее перейдут к тем, кто лучше, поделятся опытом, наработками. В конце концов останется около 10 самолетов,

– говорит бывший военный ТРО.

И только после того, как он добавляет, как Минобороны совместно с Генштабом выведет методику боевого применения – тогда у нас появится какая-то унификация.

"Сейчас это просто насыщение рынка, несколько хаотичное. Половину закупают волонтеры, половину – Минобороны. Но постепенно мы придем к полной систематизации, все будет нормально", – резюмировал директор компании оборонных и радиоэлектронных технологий Вадим Кодачигов.