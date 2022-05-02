Найболючішим для Росії є навіть не заборона на нафту та газ, – Піонтковський

Ембарго на російські енергоносії болюче вдарить по державі-агресорці. Однак є те, що вже зараз ламає економіку Росії значно швидше та потужніше.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, уже зараз без різних ембарго усі світові банки та Міжнародний валютний фонд оцінюють падіння російської економіки у 2022 році на 10% – 15 % відсотків.

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Болюче питання

Найболючішим для Росії є навіть не заборона на нафту і газ, а повне обмеження на сучасні технології,

– заявив Піонтковський.

Як зазначив публіцист, виявилось, що це не тільки космічна та комп'ютерна галузі. Це також цвяхи, насіннєвий фонд – навіть це імпортують в Росію.

"Словом, усе. Я вже не говорю про автомобілі. Немає жодного сучасного виробництва, яке Росія могла б самостійно забезпечувати без імпорту", – наголосив Піонтковський.

Залежність від Китаю

Він пояснив, що таке технологічне відставання Росії знищує її економіку. Крім того, країну роблять більш залежною від Китаю.

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Як пояснив Піонтковський, для Росії єдиний вихід отримати якісь технології – це придбати їх у Піднебесній. Звичайно, вони будуть другосортними за теперішніми рамками, але все ж значно кращі, ніж у самій Росії. Так вона стане лише сировинним придатком.

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Падіння економіки Росії: прогнози

У 2022 році економісти прогнозують двозначне скорочення російської економіки та відчутну інфляцію. Зазначається, що санкції проти країни-агресорки вже почали руйнувати економіку Росії.

Через обмеження, які по всьому світу наклали на Росію, її купівельна спроможність знизиться. За цим показником, так вона випаде із шістки економік світу за купівельною спроможністю.

Співробітники американської аналітичної компанії S&P Global Market Intelligence повідомили, що Росії потрібно буде мінімум 10 років, аби відновитися до рівня 2021 року. Водночас за їхніми підрахунками, Україні на це знадобиться вдвічі менше.

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