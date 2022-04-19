Найбоєздатніше угруповання українських військ на Сході, атака ворога провалиться, – Арестович

Російські вбивці активно наступають на Сході України. Вони прагнуть оточити Збройні Сили біля Ізюма та Волновахи.

Про це у своєму зверненні 19 квітня сказав позаштатний радник голови Офісу Президента Олексій Арестович. Він зазначив, що росіяни хочуть знайти слабкі місця в обороні.

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"Жодна спроба просунутись поки не вдалася, попри їхні намагання завдати чисельних артилерійських та авіаційних ударів", – сказав Арестович.

Хочуть хоч щось здобути

Радник запевнив, що ЗСУ працюють вправно. Він заявив, що найбоєздатніше угруповання українських військ зосереджене якраз на напрямку російського наступу.

І намагання політичного керівництва Росії, яке жене свої війська на смерть, щоб вийти на адміністративний кордон Луганської та Донецької областей і продати російському суспільству цей "успіх" як головну мету війни, провалиться,

– сказав Арестович.

Він додав, що українське політичне і військове керівництво вправно керують бойовими операціями й хвилюватися немає за що. Проте це друга фаза війни, яка визначить третю.

Зверніть увагу – повний брифінг Арестовича: дивіться відео