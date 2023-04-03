Познайомилась ще під час Другої світової: українці встановили рекорд тривалості шлюбу

Подружжя Кириченків із села Кухарі, що на Київщині, встановило рекорд тривалості шлюбу. Василь та Парасковія разом вже 75 років разом.

Василь та Парасковія познайомилися в землянці ще під час Другої світової. Їй 92, йому – 96 і разом у шлюбі вони вже 75 років.

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Найтриваліший зафіксований в Україні

Вони розповідають, що секрет такого довгого подружнього життя – ніколи не сваритись одне з одним.

Не думала, бо були молоді ще, думали що молоді, хто знає, скільки проживемо. Жили в мирі, не сварилися, ділилися і горем і щастям, всім ділилися,

– зазначила жінка.

Шлюб Василя та Парасковії – найтриваліший зафіксований в Україні.

На жаль, зберегти оригінали документів подружжю не вдалося. Утім, нещодавно вони поновили відмітки в паспортах, що підтверджують дату їхнього розпису 22 лютого 1948 року. А ще – знайшли свої світлини з часів перших побачень, де на звороті збереглися навіть листи, які Василь тоді писав коханій.

"Це перевищення попереднього рекорду, який стався у Вінниці – родина Макаренків, на сьогодні їхній шлюб 71 рік – це перевищення на 4 роки. Чинний світовий рекорд зараз - 82 роки тривалості шлюбу", – кажуть у національному реєстрі.

Зворушлива історія знайомства

Пара познайомилася ще під час Другої світової війни. Тоді їхнє село щойно звільнили від німецьких загарбників. Свою першу зустріч пам'ятають у найдрібніших деталях. "Він розповідає тоді: ти прийшла в землянку, і я зразу тебе примітив, бо ти мені сподобалась. Він кращий на все село був, він такий вродливий був і кучерявий сильно", – пригадує жінка.

Вона й дотепер зберігає кожен лист від коханого та кожну їхню спільну світлину. Вони побралися 48-го, згодом у подружжя народилася донька, тепер мають уже двох онуків, четверо правнуків і вже двоє праправнуків. Усі вони зараз живуть у США. "Велика родина, та приїхати не можуть. Приїжджали б, якби не ця війна", – кажуть у родині.

Що їм доведеться ще раз переживати війну, навіть подумати не могли, каже Парасковія Андріївна. Під час Другої світової воював її батько, потім потрапив у полон, а коли повернувся додому, почав партизанити. "Пов’язали колючою проводкою їм руки та хотіли пустити під лід, але сильно замерзла річка, не вийшло, не пробили. Їх привезли в сарай, усіх партизанів позбирали, кого підстрелили, а потім підпалили й там вони згоріли", – розповідає жінка.