Найгарячіше – у Попасній: рятувальники на Луганщині розбирають завали і витягають людей

У Луганській області росіяни безперервно обстрілюють міста та села. Найважча ситуація за попередню добу була в Попасній – тут тривають вуличні бої, а також місто під ворожим вогнем.

У ДСНС розповіли, що через постійні обстріли в населених пунктах зруйновані майже всі комунікації. Окупанти цілеспрямовано знищують мирних жителів та житлові квартали.

Актуально Окупанти влучили у насосну станцію: декілька міст Луганщини без води

Пожежі спалахнули в Новодружеську та Лисичанську

Пожежі спалахнули у житлових будинках у Новодружеську, а в Лисичанську після обстрілу зайнялась багатоповерхівка.

Найважча ситуація – в Попасній

Найважче попередньої доби було у місті Попасна. Тут вже протягом кількох тижнів тривають вуличні бої. Російські військові накривають обстрілами, як багатоповерхівки та приватні житлові будинки.

Дуже багато роботи і в піротехніків. Після ворожих атак фахівці відпрацьовували у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному, Привіллі, Новодружеську та Малорязанцевому.

Дивіться фото наслідків обстрілів на Луганщині / Фото ДСНС:

Дивіться у відео: евакуйовані маріупольці розповіли про жахи російської окупації