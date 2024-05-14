Наступ на Сході: в ЗСУ назвали три напрямки, на яких найбільше атакують росіяни
Вздовж усієї лінії фронту тривають активні бойові дії. Наразі російські війська найбільше тиснуть на Харківському, Краматорському та Покровському напрямках.
Про найскладніші напрямки розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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Йдуть запеклі бої
Росіяни докладають великих зусиль, щоб просунутись вглиб території України, але українські військові зупиняють ці спроби.
На одних напрямках противник має частковий успіх, на інших – сили оборони витісняють противника і покращують своє тактичне положення,
– наголосив Волошин.
Волошин додав, що у Вовчанську зараз ідуть запеклі бої. Сили оборони контролюють ситуацію в місті й проводять його зачистку – прочісують міську забудову у пошуках штурмових груп ворога. Також окупанти намагаються закріпитись у частині населених пунктів на півночі Харківщини біля кордону з Росією, щоб звідти вести подальший наступ.Важливо! Евакуація з прикордоння Харківської області триває. Замовити евакуацію цілодобово та безкоштовно можна за номером: 800-33-92-91
За останню добу на Сході збільшилась кількість бойових зіткнень. Якщо попередньої доби їх було 140, то тепер – 160. В ЗСУ запевнили, що українське військове керівництво уже спланувало заходи щодо повного знищення противника, який намається вклинитись в нашу оборону на Сході, і зриву ворожого наступу.
Яка зараз ситуація у Вовчанську на Харківщині
- Зранку очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог не припиняє спроб просуватися на Вовчанському напрямку. На північних околицях міста точаться активні стрілецькі бої.
- Він зазначив, що наші воїни намагаються стабілізувати ситуацію по всіх напрямках та знищують ворога, зачищаючи Вовчанськ від російських ДРГ.
- Внаслідок бойових дій 14 травня у Вовчанській громаді загинули двоє місцевих жителів – 80-річна жінка та 83-річний чоловік.