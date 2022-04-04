Найгірше вже сталося, тому санкції мають бути жорстокішими, – глава МЗС Британії Трасс

Звірства російської армії шокували увесь цивілізований світ. Міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс не вірить, що Росія готова до будь-яких кроків щодо припинення війни.

Жахливі злочини російської армії в Бучі стали яскравим свідченням того, що окупанти не збираються дотримуватися жодних правил та законів. Відповідно, потрібно зробити так, щоб вони відчули наслідки такого ставлення сповна.

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Посилення санкцій

Міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс підкреслила, що не залишилося жодних аргументів для того, щоб санкції про окупантів не були максимальними.

Найгірше вже сталося. Ми це вже побачили дуже чітко. Немає чого чекати. Ми запровадимо найжорстокіші санкції та надамо Україні максимально потужну зброю, – пообіцяла вона.

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