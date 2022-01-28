Найгірший сценарій, – Зеленський назвав найбільший ризик для України

Володимир Зеленський переконаний, що наразі нагірший сценарій – це дестабілізація всередині України. Він назвав це найбільшим ризиком для України.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час брифінгу для іноземних ЗМІ. Він додав, що у цьому українська влада єдина з усіма своїми західними партнерами.

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Зеленський прокоментував дестабілізацію в Україні

На думку Зеленського, якщо ми об'єднані народом, об'єднані армією та об'єднані стабільною владою в країні, ризики ескалації з боку Росії буде зменшено.

Найбільший ризик – не утримати державу, це дестабілізація всередині нашої держави. Володимир Зеленський Президент України

"Ми пам'ятаємо, що відбувалося у країні в 2014 – 2015 роках: неконтрольованість ситуації всередині держави щодо законності, щодо роботи правоохоронних органів, щодо спокою на вулиці саме і може призвести до ескалації", – додав він.

Це найвищий рівень ймовірного плану, коли можуть бути розпочаті ті або інші дії з боку сусідньої держави,

– наголосив президент.

Брифінг Володимира Зеленського: дивіться відео