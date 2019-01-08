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      АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС
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      АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС

      Найглибша станція метро у світі в Києві: правда чи ні? Тест

      5437 Читать новость на русском
      Метрополітен і його підземне життя
      Метрополітен і його підземне життя / 24 Канал

      До Дня метрополітену, який відзначають 8 січня, редакція 24 каналу зібрала для вас найцікавіші факти про метро у світі й Україні. Деякі з них відверто вражають! Пройди тест і дізнайся, що ти знаєш про метрополітен.

       
      Теги: Публікації Новини нерухомості Новини Києва Метро Тести
      Джерело: 24 Канал
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