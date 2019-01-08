Найглибша станція метро у світі в Києві: правда чи ні? Тест
До Дня метрополітену, який відзначають 8 січня, редакція 24 каналу зібрала для вас найцікавіші факти про метро у світі й Україні. Деякі з них відверто вражають! Пройди тест і дізнайся, що ти знаєш про метрополітен.
Джерело: 24 Канал
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