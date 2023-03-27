Найкращим київським спортсменам виплачуватимуть стипендію від Віталія Кличка

Видатні спортсмени, чиї досягнення сприяють утвердженню міжнародного авторитету Києва як спортивної столиці європейської держави, отримуватимуть стипендію Київського міського голови.

Відповідне розпорядження підписав мер Києва Віталій Кличко, повідомляє сайт Київської міської влади.

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Вже цього року 88 спортсменів отримають нову стипендію

"Щороку планується присуджувати видатним спортсменам не більше 100 таких стипендій. Виплачуватимуть стипендії щомісячно в розмірі чотирьох прожиткових мінімумів на одну працездатну особу. Цьогоріч конкурсна комісія, утворена Департаментом молоді та спорту, присудила стипендію 88 спортсменам", – йдеться у повідомленні.

Претендентами на стипендію від Віталія Кличка можуть бути спортсмени, в тому числі спортсмени з інвалідністю, які є громадянами України і членами збірних команд Києва, а також протягом попередніх двох років:

зайняли з першого до десятого місця на Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, чемпіонатах світу з олімпійських видів спорту та з першого до шостого місця на чемпіонатах Європи з олімпійських видів спорту;

зайняли з першого до третього місця на чемпіонатах світу з неолімпійських видів спорту та перше місце на чемпіонатах Європи з неолімпійських видів спорту;

здобули ліцензію на право представляти країну на літніх або зимових Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх згідно з офіційними протоколами змагань.

Висувати претендентів на здобуття стипендії можуть фізкультурно-спортивні товариства і відомства, федерації з видів спорту та спортивні федерації осіб із інвалідністю міста Києва, повідомляє сайт Київської мерії.