"Найкрутіший диктатор": президент Сальвадора змінив опис у твітері на тлі протестів
Джерело:твітер Наїба Букеле
Президент Сальвадора Наїб Букеле змінив опис свого облікового запису у твітері. Він вказав, що є "найкрутішим диктатором у світі".
Такий опис з'явився там на тлі масових протестів у країні. У червні Сальвадор став першою країною, яка легалізувала біткойни як платіжний засіб. Втім, громадянам це не сподобалося.
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Чим обурені громадяни Сальвадора
Вони закидають главі держави послаблення незалежності судів та надмірному зосередженні влади у його руках. Протестувальники приносять на акції плакати з гаслами "Ні біткойну", "Поважайте конституцію", а також "диктатор Букеле". Вони стурбовані тим, що криптовалюта принесе країні нестабільність та інфляцію.Зверніть увагу! Ідею легалізації біткойнів у Сальвадорі просував якраз президент Букеле. Він вважає, що це спростить грошові перекази з-за кордону.
Раніше Букеле анонсував, що планує роздати дорослим громадянам країни по 30 доларів у біткоїнах. Він вважає, що у такий спосіб вдасться залучити інвестиції та підтримати економіку країни. Та навіть такі обіцянки не змогли переконати мешканців Сальвадора у тому, що наміри політика – хороші.
Протести у Сальвадорі через біткойн / Фото AFP
У Сальвадорі протестують проти ініціативи президента Букеле / Фото AP
Попри протести, у Букеле – величезна підтримка громадян
Сам президент заявив, що мітингувальники хочуть "боротися з диктатурою, якої не існує". На тлі протестів він з іронією написав в описі до свого акаунта у твітері, що є "найкрутішим диктатором у світі". Цікаво, що результати свіжих опитувань свідчать про те, що 85,7% громадян Сальвадора підтримують політика та його дії.
Букеле "хизується" тим, що він "диктатор" / Скриншот
Що відомо про Букеле
Джерело: "Вікіпедія"
- 40-річний політик. Став президентом Сальвадору у червні 2019 року. До цього обіймав, зокрема, посади мера Сан-Сальвадора та муніципалітету Нуево-Кускатлан.
- Рідні Букеле мають палестинське коріння, його батько був християнином, але прийняв іслам, бізнесменом та збудував кілька мечетей у Сан-Сальвадорі.
- Чинний глава держави здобував освіту юриста, втім призупинив свою вищу освіту, аби приділити більше часу сімейному бізнесу. У віці 18 років Букеле очолив компанію.
- Є власником компанії Yamaha Motors El Salvador. Вона продає товари Yamaha у Сальвадорі. Також є директором і президентом компанії Obermet S.A. DE C.V.