"Найкрутіший диктатор": президент Сальвадора змінив опис у твітері на тлі протестів

Президент Сальвадора Наїб Букеле змінив опис свого облікового запису у твітері. Він вказав, що є "найкрутішим диктатором у світі".

Такий опис з'явився там на тлі масових протестів у країні. У червні Сальвадор став першою країною, яка легалізувала біткойни як платіжний засіб. Втім, громадянам це не сподобалося.

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Чим обурені громадяни Сальвадора

Вони закидають главі держави послаблення незалежності судів та надмірному зосередженні влади у його руках. Протестувальники приносять на акції плакати з гаслами "Ні біткойну", "Поважайте конституцію", а також "диктатор Букеле". Вони стурбовані тим, що криптовалюта принесе країні нестабільність та інфляцію.

Ідею легалізації біткойнів у Сальвадорі просував якраз президент Букеле. Він вважає, що це спростить грошові перекази з-за кордону.

Раніше Букеле анонсував, що планує роздати дорослим громадянам країни по 30 доларів у біткоїнах. Він вважає, що у такий спосіб вдасться залучити інвестиції та підтримати економіку країни. Та навіть такі обіцянки не змогли переконати мешканців Сальвадора у тому, що наміри політика – хороші.



Протести у Сальвадорі через біткойн / Фото AFP



У Сальвадорі протестують проти ініціативи президента Букеле / Фото AP

Попри протести, у Букеле – величезна підтримка громадян

Сам президент заявив, що мітингувальники хочуть "боротися з диктатурою, якої не існує". На тлі протестів він з іронією написав в описі до свого акаунта у твітері, що є "найкрутішим диктатором у світі". Цікаво, що результати свіжих опитувань свідчать про те, що 85,7% громадян Сальвадора підтримують політика та його дії.



Букеле "хизується" тим, що він "диктатор" / Скриншот

Що відомо про Букеле

Джерело: "Вікіпедія"