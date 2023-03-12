У Молдову на тлі протестів намагався заїхати найманець "Вагнера"

Найманець ПВК "Вагнера" 12 березня намагався в'їхати в Молдову. Російського вагнерівця ідентифікували в аеропорті в Кишиневі.

Прикордонна поліція повідомила 12 березня, що не пустила до Молдови представника ПВК "Вагнера". У відомстві наголосили, що чоловік прибув до країни літаком, але в аеропорту його зупинили.

Дивіться також Війна на два фронти: чи зможе Росія напасти на Молдову без сухопутного коридору

Вагнерівця відправили в країну, з якої він прилетів

"Обмін інформацією дозволив нам виявити у потоці пасажирів в аеропорту Кишинева громадянина, ідентифікованого як представник ПВК із Росії (Вагнера). Його не пустили до країни і повернули літаком до держави, з якої він вилетів", – розповіли у поліції.

В Молдову намагався заїхати найманець "Вагнера" / Фото поліція Молдови

У поліції зазначили, що за останній тиждень не пустили до країни 182 іноземних громадян та 46 одиниць транспорту. За інформацією прикордонників, 165 із них порушили молдавське прикордонне та міграційне законодавство.

При цьому, за даними прикордонників, за останню добу потік тих, хто прибуває до Молдови, зріс. За останні 24 години в країну в'їхало понад 23,8 тисячі осіб і майже всі іноземні громадяни, з яких майже 5 тисяч – громадяни України.

Вагнерівець намагався в'їхати у Молдову на тлі протестів