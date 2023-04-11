Найманці ПВК "Вагнера" шукають зброю: чи могли вони її купити в Туреччини

Днями з'явилася інформація, що найманці ПВК "Вагнера" намагалися придбати зброю в Туреччини. Про це написало видання The Washington Post з посиланням на таємні "злиті" документи. Утім, такі події мало схожі на правду.

Про це ефірі 24 Каналу заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він назвав головну причину.

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Головні вороги

Мало ймовірно, що найманці ПВК "Вагнера" насправді могли шукати зброю в Туреччині, сказав Коваленко. Оскільки вони – головні вороги по відношенню одне до одного як у політичному, так і в ідеологічному плані.

"В Сирії найманці ПВК "Вагнера" підтримують Башара аль-Асада. Вони ще у 2012 році були заведені туди окремим контингентом. А Туреччина підтримує повстанців проти аль-Асада. Також у Лівії Туреччина підтримує офіційно визнане керівництво в Тріполі. У той час як вагнерівці є найманцями Халіфа Хафтара – ватажка національної лівійської армії. ПВК "Вагнера" брала участь у штурмі та нападі на Тріполі, під час якого зазнала поразки", – пояснив політичний оглядач.

Олександр Коваленко про діяльність ПВК "Вагнера": дивитись відео

Дискредитувати Туреччину

На думку Олександра Коваленка, такий "вкид" був зроблений свідомо, аби дискредитувати Туреччину в очах її партнерів.

Якби найманці ПВК "Вагнера" почали налагоджувати окремі контакти в Туреччині з бізнесменами військово-промислового комплексу, внутрішня розвідка про це б знала,

– відзначив він.

Вагнерівці наголосили на проблемі

З іншого боку, ця ситуація підтверджує той факт, що в росіян великі проблеми з озброєнням і забезпеченням своїх підрозділів, підкреслив спікер. Найманці озвучили проблему, яку замовчують окупанти. Приклад тому є й попередні заяви Євгєнія Пригожина щодо снарядного голоду і відмови російського міноборони поставляти боєприпаси.

"ПВК "Вагнера", яка не є підшефною структурною організацією міноборони, вирішує свої питання як звикла. Але те, що найманці звернулися до Туреччини – оксиморон", – резюмував Коваленко.

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