Потрапив у полон в Україні, а тепер – у розшуку: що відомо про казахського найманця

Казахстанська влада оголосила в розшук Нурсултана Ісакова, який потрапив у український полон. Він заявляв, що в Росії йому нібито підкинули наркотики та змусили підписати контракт.

Ісакова 19 лютого 2026 року оголосив у розшук відділ поліції Атбасарського району. Про це повідомив проєкт "Хочу жити".

Що відомо про найманця з Казахстану?

У січні 2026 року проєкт публікував відео з 30-річним Нурсултаном Ісаковим з Астани, який здався в полон 24 бригаді ЗСУ в районі Часового Яру.

За словами найманця, Росія нібито підкинула йому наркотики, залякала тривалим ув'язненням та змусила підписати контракт.

За казахстанським законодавством, Ісакову за найманство загрожує від 7 років – до довічного ув’язнення з позбавленням громадянства та конфіскацією майна.

Укотре нагадуємо тим, хто вірить, що контракт із збройними силами Росії може допомогти вирішити фінансові, міграційні чи кримінальні проблеми: це не відповідає дійсності, особливо для іноземців. Росія використовує іноземців як дешеву піхоту, яку не шкода втратити,

– написали на сторінці проєкту.

У 2025 році влада країни посилила переслідування громадян, які воювали на боці Росії, порушивши понад 700 кримінальних справ.

Як Росія змушує іноземців воювати в Україні?