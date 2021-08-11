У російського найманця в Лівії знайшли деталі операцій "вагнерівців", – ЗМІ

У планшеті, який міг належати російському найманцю в Лівії, знайшли деталі операцій "вагнерівців" в кількох країнах світу. Зокрема, там виявили десятки файлів, які свідчать про участь бійців Росії у спецопераціях у Лівії.

Видання повідомило, що одне з джерел передало в її розпорядження планшет, який знайшли у зоні боїв на заході Лівії.

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Ймовірні свідчення злочинів російських найманців

Там припустили, що планшет навесні 2020 року забув російський найманець, який воював на стороні лівійської національної армії Халіфи Хафтара. У пам'яті пристрою були десятки файлів, які свідчили про участь російських найманців у бойових діях у Лівії та інших країнах.

Одного зі згаданих у файлах бійців виданню вдалося ідентифікувати – це 36-річний громадянин Росії Федір Метьолкін. Він, ймовірно, раніше воював у складі ПВК "Вагнер" на Сході України.

Крім планшета, редакція отримала заявку на отримання озброєння і техніки російською мовою, датовану 19 січня 2020 року. У ній є інформація про запит на засоби зв'язку, боєприпаси та сучасні види озброєння. ЗМІ має у розпорядженні заявку на поповнення пошкодженої техніки "Вагнера" ​​в Мозамбіку.

Джерела видання також повідомили, що "вагнерівці" в умовах війни не дотримуються жодних моральних принципів. Вони жорстоко вбивають військовополонених та цивільних, а також мінують території, де живуть мирні.

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