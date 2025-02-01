Росія масовано атакувала Запоріжжя: пошкоджено об'єкт інфраструктури та будинки

Росіяни атакували Запоріжжя вночі 1 лютого. Наразі зафіксовано 10 ударів, що є наймасованішою атакою впродовж останнього часу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

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Які наслідки атаки на Запоріжжя

Ворог завдав понад 10 ударів по Запоріжжю. Це наймасовіший удар за останній час. Наслідки встановлюються,

– ідеться у повідомленні Федорова.

За попередньою інформацією, минулося без постраждалих. Наразі всі екстрені служби працюють на місцях, які постраждали від обстрілу. Він зауважив, що ворожа атака та триває та порадив не нехтувати правилами безпеки.

Пізніше керівник ОВА також додав, що внаслідок ворожої атаки зазнали пошкоджень приватні домоволодіння, є вибиті вікна та пошкодження даху. Зараз встановлюють подробиці інших наслідків атаки противника.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Також Федоров повідомив, що внаслідок атаки по Запоріжжю пошкоджений об'єкт інфраструктури. Повідомляється, що росіяни скерували на місто 16 безпілотників.

Крім того, какож пошкоджено багатоповерховий та приватні будинки. Знеструмлені понад 400 абонентів.