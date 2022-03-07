Наймасштабніші руйнації з часів Другої світової: центр Ізюма практично стертий
Джерело:"Суспільне Харків"
Окупанти від початку війни безжально бомблять Ізюм, що на Харківщині. Влада стверджує, що у місті наймасштабніші руйнації з часів Другої світової.
Центр Ізюма фактично стертий, наголосив заступник міського голови Володимир Мацокін.
До речі Кадри пожежі в житлових будинках в Харкові після авіанальоту
Ізюм під обстрілами
Оскільки українські захисники стійко обороняють Ізюм, ворог підло обстрілює житлові квартали. Загарбники практично всю ніч вели вогонь по місту з артилерійських систем, а також здійснили декілька авіанальотів. Ракети та бомби влучили і в центральні райони Ізюма.
Центр міста практично стертий...Люди другу добу у сховищах,
– розповів Мацокін.
Російські орки пошкодили школи та лікарню. У місті немає світла, газу, тепла, харчів.
Обстріляний Ізюм / Фото "Суспільне Харків"
Зруйновані будинки / Фото "Суспільне Харків"