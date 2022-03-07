Наймасштабніші руйнації з часів Другої світової: центр Ізюма практично стертий

Окупанти від початку війни безжально бомблять Ізюм, що на Харківщині. Влада стверджує, що у місті наймасштабніші руйнації з часів Другої світової.

Центр Ізюма фактично стертий, наголосив заступник міського голови Володимир Мацокін.

До речі Кадри пожежі в житлових будинках в Харкові після авіанальоту

Ізюм під обстрілами

Оскільки українські захисники стійко обороняють Ізюм, ворог підло обстрілює житлові квартали. Загарбники практично всю ніч вели вогонь по місту з артилерійських систем, а також здійснили декілька авіанальотів. Ракети та бомби влучили і в центральні райони Ізюма.

Центр міста практично стертий...Люди другу добу у сховищах,

– розповів Мацокін.

Російські орки пошкодили школи та лікарню. У місті немає світла, газу, тепла, харчів.



Обстріляний Ізюм / Фото "Суспільне Харків"



Зруйновані будинки / Фото "Суспільне Харків"

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