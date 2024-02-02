Ніби ядерний гриб здійнявся над містом: у Кенії вибухнула вантажівка з газом

У столиці Кенії Найробі вибухнула вантажівка з газом. Унаслідок цього інциденту є загиблі та сотні постраждалих.

Вибух пролунав 1 лютого в районі Ембакасі близько 23:30. Місцеві жителі після інциденту розповідали, що будівлі здригнулися настільки, що було відчуття, ніби почався землетрус.

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Сотні людей постраждали унаслідок вибуху

Як повідомляють місцеві ЗМІ, вантажівка, наповнена газом, вибухнула у Найробі. Вибух був настільки потужний, що будинки здригнулися, наче від землетрусу, а стовп вогню нагадав людям ядерний гриб.

У Найробі вибухнула вантажівка з газом: дивіться відео

Після вибуху відразу спалахнула пожежа, яка охопила автівки, будинки та склади з одягом в епіцентрі подій. Що стало причиною вибуху – невідомо.

На жаль, щонайменше 3 людини загинули, ще 222 – звернулися до лікарні з різними пораненнями. Водночас Червоний Хрест заявив, що до лікарень було доставлено 271 людину, а ще 27 – отримали допомогу на місці. За попередніми даними, серед постраждалих щонайменше 25 дітей.

Місцева влада спочатку заявила, що вибух стався на газовому заводі, де робітники заправляли газові балони. Однак пізніше ці слова спростували й повідомили, що вантажівка вибухнула на парковці.

Потужний вибух у Кенії: дивіться відео

Місцеві жителі були неабияк налякані. Деякі стверджували, що після вибуху навіть відчули підземні поштовхи. Ті, хто опинився неподалік від епіцентру вибуху, отримали опіки різного ступеня. Один з чоловіків розповідав, що його нібито збила з ніг каністра, яка вибухнула прямісінько перед ним.

Наразі встановлюються всі обставини вибуху. Кенійцям порадили триматися якомога далі від оточеної території, щоб забезпечити проведення рятувальної операції з мінімальними перешкодами.

У Кенії в ДТП загинуло майже 50 людей

Влітку у Кенії сталася моторошна ДТП, внаслідок якої загинули десятки людей. Так, вантажівка з контейнером не впоралася з керуванням на перехресті Лондіані, що поблизу західного міста Керічо. Унаслідок цього зіштовхнулися 8 автомобілів.

Моторошна аварія обірвала життя щонайменше 48 осіб, ще близько 30 – отримали поранення. Як повідомила місцева влада, вантажівка намагалася об'їхати автобус, який зламався, але водій не впорався з кермуванням.