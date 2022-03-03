У найскладніший час: навчальні заклади МВС закінчили понад 4 тисячі курсантів

Україна уже понад тиждень чинить рішучий опір окупантам. Тим часом більше ніж 4 тисячі курсантів і студентів вишів системи МВС завершили навчання.

Про це повідомляє Національна гвардія України на своїй сторінці у фейсбуці. У 2022 році з вишів МВС, Національної гвардії, ДПС та ДСНС випустились 4 043 особи.

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Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський привітав випускників і висловив їм свою підтримку:

Сьогодні на вас покладено як ніколи велику відповідальність за життя, здоров'я і безпеку кожного громадянина. Гвардійці, поліцейські, прикордонники, рятувальники – вам разом з побратимами боронити рідну землю та оберігати спокій українців, стояти на сторожі закону, правди і справедливості.

Монастирський висловив впевненість, що випускники будуть злагоджено працювати і захищатимуть спокій громадян України.

Заступниця міністра Катерина Павліченко, своєю чергою, наголосила, що у цей нелегкий час важливо зберігати холодний розум і віру у перемогу. "Переконана, за будь-яких обставин ви залишитеся відданими Присязі, не зрадите правді, добру та честі", – підкреслила чиновниця.

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