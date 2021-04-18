Найсмішніші меми тижня: аутфіт Мендель, ліквідація ОАСК і Арестович-президент

Прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель продемонструвала цікавий образ під час поїздки до Франції. До України прибула вакцина Pfizer. Глава держави ​ініціював ліквідацію ОАСК. Арестович зібрався у президенти. Такими були головні теми мемів впродовж тижня, що минає.

Над чим сміялися українці з 11 по 19 квітня – читайте у матеріалі.

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Цікавий образ Мендель у Парижі

Прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Медель супроводжувала главу держави під час поїздки у Париж.

Там вона продемонструвала цікавий образ. На ній був бежевий жакет, на якому був широкий пояс. Верх речниця поєднала зі спідницею кольору айворі. На жакет Мендель почепила сонцезахисні окуляри.

Лук президента та першої леді

Завдяки Мендель дісталося також і Володимиру Зеленському та його дружині Олені.

Pfizer в Україні

В Україну 16 квітня прибула перша партія вакцини Pfizer-BioNTech у розмірі 117 тисяч доз. Цю партію препарату поставили безкоштовно у межах механізму COVAX.

Ліки у регіони доставили в спеціальних боксах, які підтримують температуру до мінус 80 градусів протягом 30 діб.

Зеленський ​ініціював ліквідацію ОАСК

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва. Документ позначений як невідкладний.

У Зеленського пояснили, що відповідно до Конституції, суд ліквідовується законом, проєкт якого вносить до парламенту президент. Перед цим він консультується з Вищою радою правосуддя.

Адвокат Вовка – Заєць

Варто зазначити, що адвокатом глави ОАСК Павла Вовка є Андрій Заєць.

Арестович зібрався у президенти

Спікер української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що цілиться у президенти. За його словами, це не є ні для кого секретом.

Під час прямої трансляції на ютубі ведучий Сергій Лещенко зачитував запитання, які ставили глядачі під час ефіру. Один із них запитав, що буде з чинним міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим і до чого прагне сам Арестович.

Я цілюсь в президенти, це не секрет – потім, через декілька політичних тактів. А що буде з Аваковим – не знаю,

– відповів він.