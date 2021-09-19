Найсмішніші меми тижня: принципово новий дизайн iPhone 13 та дипломовані тіктокери
Джерело:24 канал
Минулий тиждень був насичений подіями в Україні та світі. Так, Apple нарешті презентувала новенький iPhone 13. Щоправда, не всіх вразив новий дизайн "яблучної" техніки. А у Київському університеті культури відкрився перший у світі факультет TikTok.
Редакція 24 каналу зібрала найсмішніші, на нашу думку, меми та фотожаби. Що з цього вийшло – дивіться далі.
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Новий iPhone
Українці влаштували у соцмережах справжній парад мемів. Головним чином, автори висміювали зовнішні відмінності між 13-ою і 12-ою моделями. Та й попередніми моделями, в цілому, теж.
Приблизно так виглядають всі попередні моделі iPhone / Фото з твітеру 07_Everything
Або так / Фото з твітеру Jeff A.
Знайдіть одну відмінність / Фото з твітеру 07_Everything
Що відчуватимуть власники нових iPhone 13 / Фото Bessarabia Inform
Вже зовсім скоро у всіх магазинах техніки / Фото Bessarabia Inform
Я намагаюся побачити різницю між iPhone 12 та iPhone 13 / Фото з твітеру Rookie
"Принципово" новий дизайн / Фото з твітеру KooKyKooK
Чекати залишилося недовго / Фото Goni
Факультет тіктоку
Київський університет культури та мистецтв вміє дивувати. Ще б пак! Його ректором вже не перший рік є Михайло Поплавський. Днями він заявив про відкриття факультету тіктоку. Зауважимо, що і сам Поплавський надзвичайно активний користувач соцмереж.
Цікаво, як Поплавський додумався до такого / Фото з твітеру 07_Everything
Факультет тіктоку відкриває нечувані можливості / Фото "Мемаграм"
А як все починалося / Фото з твітеру 07_Everything
Відчуй різницю / Фото з твітеру 07_Everything
Бо треба ще більше епатажу / Фото з твітеру darcy
Гарна пропозиція / Фото з твітеру Аннушки
Ой, як не зручно / Фото з твітеру 07_Everything
Європа знов повірила Росії
Вже не вперше Європа розраховує на порядність Росії. Але, ой як не очікувано, знов помиляється. Що ж, якщо навчитися на чужих помилках, то доведеться вчитися на своїх.
Гарного вечора!