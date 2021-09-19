Найсмішніші меми тижня: принципово новий дизайн iPhone 13 та дипломовані тіктокери

Минулий тиждень був насичений подіями в Україні та світі. Так, Apple нарешті презентувала новенький iPhone 13. Щоправда, не всіх вразив новий дизайн "яблучної" техніки. А у Київському університеті культури відкрився перший у світі факультет TikTok.

Редакція 24 каналу зібрала найсмішніші, на нашу думку, меми та фотожаби. Що з цього вийшло – дивіться далі.

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Новий iPhone

Українці влаштували у соцмережах справжній парад мемів. Головним чином, автори висміювали зовнішні відмінності між 13-ою і 12-ою моделями. Та й попередніми моделями, в цілому, теж.

Приблизно так виглядають всі попередні моделі iPhone / Фото з твітеру 07_Everything



Або так / Фото з твітеру Jeff A.



Чи навіть отак / Фото Goni



Знайдіть одну відмінність / Фото з твітеру 07_Everything



Що відчуватимуть власники нових iPhone 13 / Фото Bessarabia Inform



Вже зовсім скоро у всіх магазинах техніки / Фото Bessarabia Inform



Я намагаюся побачити різницю між iPhone 12 та iPhone 13 / Фото з твітеру Rookie



"Принципово" новий дизайн / Фото з твітеру KooKyKooK



Чекати залишилося недовго / Фото Goni

Факультет тіктоку

Київський університет культури та мистецтв вміє дивувати. Ще б пак! Його ректором вже не перший рік є Михайло Поплавський. Днями він заявив про відкриття факультету тіктоку. Зауважимо, що і сам Поплавський надзвичайно активний користувач соцмереж.

Цікаво, як Поплавський додумався до такого / Фото з твітеру 07_Everything



Факультет тіктоку відкриває нечувані можливості / Фото "Мемаграм"



А як все починалося / Фото з твітеру 07_Everything



Зате з дипломом / Фото Goni



Відчуй різницю / Фото з твітеру 07_Everything



Бо треба ще більше епатажу / Фото з твітеру darcy



Гарна пропозиція / Фото з твітеру Аннушки



Ой, як не зручно / Фото з твітеру 07_Everything

Європа знов повірила Росії

Вже не вперше Європа розраховує на порядність Росії. Але, ой як не очікувано, знов помиляється. Що ж, якщо навчитися на чужих помилках, то доведеться вчитися на своїх.



Як неочікувано / Фото Goni



Побачимо-побачимо / Фото Goni

Гарного вечора!