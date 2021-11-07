Найсмішніші меми тижня: протести антиваксів та нова назва Bayraktar

Минулий тиждень був багатий на події, але увагу українців була прикута до мітингів антивакцинаторів. Саме ця тема і стала провідною в усіх фотожабах та мемах. Напевно, українці обрали стратегію Лесі Українки "щоб не плакать, я сміялась".

24 канал зібрав найсмішніші та найбільш актуальні жарти, які створили українці цього тижня.

Цікаво Президент Бразилії Жаїр Болсонару назвав Пізанську вежу "вежею з піци": мережа вибухнула мемами

Протести антивакцинаторів

Попри стрімке збільшення хворих на COVID-19 в Україні, є чимала кількість людей, які виступають проти вакцинації. Часом їхні доводи звучать абсурдно. Але завдяки жартам, навіть найабсурдніші ситуації можуть викликати посмішку.



Вже незабаром у всіх маршрутках країни / Фото Goni мемаси



Мітинг автомобілістів-механіків / Фото Goni мемаси



Шах і мат / Фото Goni мемаси



Ще одна тема для роздумів / Фото Goni мемаси



Це ж геніально / Фото Goni мемаси



Якщо аргумент про 5G вже не діє / Фото "Баба і кіт"



Десь у паралельному світі / Фото "Мемаграм"



Коли хотів понтанутися, але не вийшло / Фото Володимира Попова

Як правильно заохочувати до вакцинації

Можливо, люди, які не хочуть щепитися проти COVID-19, просто не знайшли ще "свою" вакцину? Далі – вакцини на будь-який "колір і смак".

Вакцини на всі випадки життя / Фото з фейсбуку Дмитра Коваленка



Як прискорити вакцинацію / Фото з фейсбуку Дмитра Коваленка



Ситуація у центрах вакцинації / Фото з фейсбук-сторінки "Мемчики"

Перейменування Bayraktar

Після того як Україна закупила у Туреччини ударні безпілотники Bayraktar і застосувала їх проти окупантів на Донбасі, міжнародна спільнота висловила своє традиційне занепокоєння. Щоправда, не в бік проросійських бойовиків, а щодо українських захисників.

А Туреччина взагалі наполягає на тому, щоб Україна припинила використовувати вираз "турецький Bayraktar". Що ж, якщо Bayrak перекладається з турецької як "прапор". Можливо, варто знайти аналог іншою мовою? До слова "прапор" іспанською буде bandera. Який цікавий збіг.



Можна і так / Фото Goni мемаси



Нехай окупанти бояться / Фото Goni мемаси



І це не у паралельному світі / Фото з фейсбук-сторінки "Общєство нудних прєстарєлих політотів"



Ситуація у Кремлі / Фото rada5

Гарного дня і чудового настрою!