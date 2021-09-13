Найсмішніші меми тижня: сутичка Тищенка та Лероса, заява Трампа про нокаут Байдена

У Верховній Раді нардеп Микола Тищенко виштовхав з-за парламентської трибуни свого колегу Гео Лероса. Дональд Трамп заявив, що хоче побоксувати з Джо Байденом. Ілля Кива склав іспит на адвоката. Нардеп від ОПЗЖ Вадим Рабінович заклеїв собі рота.

Українці не оминули ці теми та створили десятки жартів, мемів та фотожаб. Дивіться над чим сміялись люди минулого тижня у матеріалі 24 каналу.

До теми Трамп заявив, що нокаутує Байдена "за секунди" на боксерському рингу: мережа вибухнула мемами

Сутичка Гео Лероса та Миколи Тищенка у Раді

У Верховній Раді 9 вересня Микола Тищенко виштовхав з-за парламентської трибуни Гео Лероса. Це трапилось, коли Лерос виступав. Люди сміялись з поведінки нардепа та створили багато жартів з їхніх фото.



Люди жартували, що Тищенко "просто в чергу став" на трибуні / Фото Victor Bened



Жартували над фото Тищенка та Лероса, порівнюючи ці "обійми" з кадрами Титаніка / Фото Olena Shiyan



Люди з допомогою фотошопу створювали цікаві порівняння / Фото Баба і кіт



Деякі користувачі жартували, що Лерос просився до ресторану Тищенка



Тищенко опублікував фото, де ставить свічку в церкві та підписав, що це за Лероса



Люди жартували з допису Тищенка / Фото GONI Мемаси

Заява Трампа нокаутувати Байдена "за секунди"

Дональд Трамп відповів на запитання, хто є його бажаним суперником, якщо він колись вийде на ринг. У відповідь політик заявив, що "найпростіший бій" у нього буде проти чинного президента США Джо Байдена. Про це Трамп заявив на пресконференції, присвяченій боксерському поєдинку між чемпіонами Евандером Холіфілдом і Вітором Белфортом. Користувачі мережі активно жартували з цього та створили багато мемів.



Люди жартували, мовляв, Трамп збирається боксувати з Байденом / Фото твітер RapTV

Користувачі публікували, як виглядатиме "бій" Трампа та Байдена: дивіться відео з Dana Exotic

Люди сміються над заявою Дональда Трампа: дивіться відео Stevie

Нардеп Клочко потрапив у скандал

Андрій Клочко пострапив у скандал через гроші та майно. Мати нардепа від "Слуги народу" за роки депутатства свого сина стала власницею великої кількості нерухомості та навіть купила авто. У даних його електронної декларації написано, що у 70-річної матері нардепа є 14,5 мільйона гривень на коштовну нерухомість, Tesla Model X 2016 року випуску та інше. У самого нардепа майна нібито немає. Сам Клочко заявив, що все майно мами – це "справа його матері та сестри". Та люди, звісно ж, вдосталь посміялись над цим.



Люди жартували, що у власності мами Клочка дорога автівка / Фото GONI Мемаси



Сміялись над статками, які записані на матір Клочка / Фото Victor Bened



Матір нардепа виявилась багатою жінкою / Фото Баба й кіт

Рабінович заклеїв собі рота

Нардеп від ОПЗЖ Вадим Рабінович заклеїв собі рота у ефірі одного з телеканалів. Люди вдосталь сміялись над вчинком політика. До речі, він належить до тієї ж партії, що й кум Путіна Віктор Медведчук.



Люди жартували над мотивацією Рабіновича заклеїти рот/ Фото Баба і кіт



Люди жартували, що Рабінович "зробив собі губи" / Фото Мемаграм

Кива склав іспит на адвоката

Ілля Кива склав іспит на адвоката. Нардеп від ОПЗЖ склав іспит ще у січні 2021 року. Журналісти Bihus.Info з'ясували, що інформація про це є в реєстрі на сайті Національної асоціації адвокатів України. До речі, у квітні 2021 року скандальний Кива став кандидатом наук. Мережа вдосталь жартувала над черговими інтелектуальними досягненнями нардепа.



Люди писали про ймовірну реакцію однопартійця на дії Киви / Фото GONI Мемаси



Користувачі сміялись з нового досягнення Іллі Киви / Фото Баба і кіт



Жартували про наслідки діяльності Киви / Фото Баба і кіт