Найсмішніші меми тижня: Україна колядує, наслідки свят, усі – експерти з Казахстану

В Україні – у розпалі різдвяні свята, отож під час вихідних у мережі знайшли чимало приводів для жартів. Більшість мемів пов'язані саме зі святковою тематикою – колядуванням, застіллям, а також їхніми наслідками. Не обійшлось і без політики.

24 канал спробував зібрати найсмішніші меми. Пропонуємо ознайомитись з тим, над чим жартували у мережі протягом тижня.

До теми Підсумки року: 2021-й в мемах

Поколядував – став мільйонером

Різдвяні свята – непоганий спосіб заробити, особливо для тих, хто на справжню роботу через вік ходити не може. Дітлахи, вивчивши нову колядку та віршик для віншування, штурмують будинки родичів, сусідів та не тільки. Тривалість таких заробітків – лише кілька днів, а от "зарплатня" – значна: може вистачити не лише на іграшки мрії, а й на новий телефон чи велосипед.

Поки одні понад все хочуть заробити, є й ті, хто хоче зекономити. Саме тому ще однією актуальною темою для мемів стало те, як за шпигунськими методами зробити так, щоб вашу домівку колядники оминули.

Різдвяний спосіб заробітку / Зображення Олександра Морозова

Рецепт успіху / Мем Оксани Федорець

Коляда в нових умовах / Зображення Володимира Попова

Вертеп та колядники часом приходять невчасно / Зображення "Безсоромники International"

Різдвяна хитрість / Зображення "Другої приватної мемарні"

Різдво було під дощем / Зображення "Другої приватної мемарні"

Колядують всі / Зображення GONI Мемаси

Колядників теж буває забагато / Зображення GONI Мемаси

Колядувати можна скрізь / Зображення "Баба і кіт"

Колядники під прикриттям / Зображення "Другої приватної мемарні"

Завдання максимум / Зображення "Другої приватної мемарні"

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Наслідки застілля

Від олів'є – до куті та голубців: витримати більше ніж тиждень святкувань зможе не кожен українець, а точніше – не кожен шлунок. До свят куштувати страви – не можна, а от під час та після свят їх потрібно доїсти всі. Гарний настрій може зіпсувати лише одне – свята наближаються до кінця, а на роботу повертатись таки доведеться.

Тиждень свят "б'є" по фігурі / Зображення "Мемаграм"

До літа ще далеко – можна собі дозволити / Зображення"Мемаграм"

Головне – спробувати усі страви / Зображення "Мемаграм"

Треба обов'язково все доїсти / Зображення Олександра Бабака

Завдання – пережити свята / Зображення GONI Мемаси

Найважче після свят – працювати / Зображення GONI Мемаси

На роботу не хочеться / Зображення GONI Мемаси

Святкові обіцянки треба виконувати / Зображення "Баби і кіт"

Експерти по Казахстану

У Казахстані весь тиждень вирували масштабні протести. Під час та після демонстрацій, які "зачищали" силовики, загинули понад 150 людей, поранення отримали сотні. Тема, звісно, – не для жартів, проте кількість "диванних експертів" з ситуації вразила.



Також користувачі мемів не оминули увагою те, що в спробу революції у Казахстані, як завжди, втрутилась Росія. Держава-агресорка без того, аби надіслати своїх "зелених чоловічків" не може.

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Наступна можлива теорія від Путіна / Зображення GONI Мемаси

Ворог ворога – наш друг / Зображення "Баби і кіт"

Однією Україною не обмежився / Зображення "Мемаграм"

Експертів буде не злічити / Зображення Олександра Грехова

Актуальна обіцянка / Зображення "Мемаграм"

Компетентності не бракує / Зображення "Мемаграм"