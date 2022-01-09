Найсмішніші меми тижня: Україна колядує, наслідки свят, усі – експерти з Казахстану
Джерело:24 канал
В Україні – у розпалі різдвяні свята, отож під час вихідних у мережі знайшли чимало приводів для жартів. Більшість мемів пов'язані саме зі святковою тематикою – колядуванням, застіллям, а також їхніми наслідками. Не обійшлось і без політики.
24 канал спробував зібрати найсмішніші меми. Пропонуємо ознайомитись з тим, над чим жартували у мережі протягом тижня.
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Поколядував – став мільйонером
Різдвяні свята – непоганий спосіб заробити, особливо для тих, хто на справжню роботу через вік ходити не може. Дітлахи, вивчивши нову колядку та віршик для віншування, штурмують будинки родичів, сусідів та не тільки. Тривалість таких заробітків – лише кілька днів, а от "зарплатня" – значна: може вистачити не лише на іграшки мрії, а й на новий телефон чи велосипед.
Поки одні понад все хочуть заробити, є й ті, хто хоче зекономити. Саме тому ще однією актуальною темою для мемів стало те, як за шпигунськими методами зробити так, щоб вашу домівку колядники оминули.
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Наслідки застілля
Від олів'є – до куті та голубців: витримати більше ніж тиждень святкувань зможе не кожен українець, а точніше – не кожен шлунок. До свят куштувати страви – не можна, а от під час та після свят їх потрібно доїсти всі. Гарний настрій може зіпсувати лише одне – свята наближаються до кінця, а на роботу повертатись таки доведеться.
Експерти по Казахстану
У Казахстані весь тиждень вирували масштабні протести. Під час та після демонстрацій, які "зачищали" силовики, загинули понад 150 людей, поранення отримали сотні. Тема, звісно, – не для жартів, проте кількість "диванних експертів" з ситуації вразила.
Також користувачі мемів не оминули увагою те, що в спробу революції у Казахстані, як завжди, втрутилась Росія. Держава-агресорка без того, аби надіслати своїх "зелених чоловічків" не може.
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