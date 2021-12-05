Найсмішніші меми тижня: українці чекають "держперевороту", а кіт Степан рекламує Valentino

Цього тижня українці, як завжди, знайшли з чого посміятись. Річ у тім, що останні дні справді були багатими на цікаві події. Наприклад, 1 грудня готувались до "держперевороту", якого так і не сталось. Потім захоплювались котом Степаном, що вже встиг прорекламувати Valentino. Крім того, тем для жартів підкинув Микола Тищенко, а також дуже пунктуальна зима.

24 канал зібрав смішні та актуальні меми, які створили українці цього тижня.

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З днем "держперевороту"

Українці 1 грудня були в очікуванні анонсованого "держперевороту". Говорити про це почав президент Володимир Зеленський. Він розповів, що отримав інформацію нібито представники Росії та України готували це в Україні. До участі у "перевороті", за словами Зеленського, хотіли залучити олігарха Ріната Ахметова.

Напередодні 1 грудня віцеспікер Ради Олександр Корнієнко заявив, що готують акції протесту. Мовляв, до Києва мали "підвозити" людей з регіонів. За участь у "перевороті" їм начебто пропонували по 1 тисячі гривень.

Однак, на щастя, все обійшлось відносно спокійно. Попри це, "держпереворот" став основною темою для жартів й мемів цього тижня.



З днем Держперевороту! / Фото Тетяни Сліпченко



Всі думки про одне / Фото "Мемчики"



Розклад на 1 грудня / Фото Руслана Горового



Головне – нічого не забути / Фото "Баба і кіт"



Вставай, Наташ! / Фото з фейсбуку



Бери-бери / Фото "Goni Мемаси"



Тисяча за переворот / Фото "Goni Мемаси"



Підзаробіток / Фото "Баба і кіт"



Ще раз зі святом! / Фото "Друга приватна мемарня"



А де ж переворот? / Фото Андрія Клапанця

Кіт Степан рекламує Valentino

Кіт Степан з Харкова отримав замовлення від італійського Модного будинку Valentino. Чотирилапий на своїй сторінці в інстаграмі прорекламував сумку знаменитого бренду.



Кіт Степан рекламує Valentino / Фото з інстаграму кота

До речі, така шалена популярність до кота прийшла, коли його фото опублікувала на своїй сторінці співачка Брітні Спірс.



Популярність кота Степана / Фото Goni Мемаси



"А я теж хочу" / Фото Івана Біляка

Хоча Степан вже встиг і втрапити у скандал, прорекламувавши бренд Юлії Привалової, яка оскандалилась через анекдот про бандерівців під фото в Москві.



А от і скандал / Фото з інстаграму кота

Щоправда, ймовірно, кіт Степан недостатньо розібрався у ситуації, тому й припустився такої помилки.



Чому кіт Степан помилився… / Фото "Баба і кіт"

Тищенко проінспектував Укрзалізницю

Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко вирішив "проінспектувати" нові вагони Укрзалізниці. Він перевіряв 10 купейних вагонів, які УЗ отримала від Крюківського заводу,

Участь Тищенка в "інспекції" вагонів повеселила українців. Соцмережі вибухнули жартами.



Несподіванка / Фото "Мемаграм"



Інспекція Тищенка / Фото "Рукавички Кличка"

Зима прийшла

Цього року зима відзначилась неабиякою пунктуальністю. Вже 1 грудня у регіонах засніжило, а легкий морозець дозволив вулицям тривалий час залишатись білосніжними. Хоч зимовій казці зраділи не всі, очікування новорічних свят допоможе підняти настрій.



Краса / Фото Goni Мемаси



І не забувайте про зимовий спорт / Фото "Грехов"