Найсмішніші меми тижня: всі – в ополонку, запобіжка Порошенку, без паніки

Після Водохреща марафон свят підійшов до фінішу. Деякі українці насмілились зануритись в ополонку, і фото зробили, звісно ж. Проте 19 січня була ще одна подія, за якого спостерігав ледь не весь світ, – Порошенку обирали запобіжку. Отож, цього тижня українці мали з чого створювати меми. Жартували навіть на тлі тривожних новин про загострення біля кордону з Росією – закликали не сіяти паніку.

24 канал зібрав найактуальніші та найсмішніші меми тижня, що минає.

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Всі в "прорубь"

19 січня українці відзначали останнє велике свято у січні – Водохреще. Особливістю цього дня є традиція занурюватись в ополонку. Деякі люди вважають, що в такий спосіб можна очиститись від гріхів і хвороб.

Насправді цей звичай не є церковним. У Православній церкві України вкотре наголошують, традиція купання в ополонці на Водохреще не має нічого спільного зі "змиванням" гріхів.

Однак таке святкування точно гарантує веселе проведення часу, а також – вражаючі фото.



Спосіб "очиститись" / Фото Олени Шиян



Як правильно занурюватись / Фото GONI MEMES



Всі – в ополонку / Фото "Мемаграм"



Приготування / Фото Віктора Бенедя



Чекаємо на гарний кадр / Фото GONI MEMES



Без фото ніяк / Фото GONI MEMES



"Після свят" настало / Фото GONI MEMES

"Запобіжка" для Порошенка

17 січня в Україну повернувся п'ятий президент Петро Порошенко. В аеропорту навіть зібралось чимало "зустрічальників", зокрема, й ДБР. Політику мали обирати запобіжний захід у "вугільній" справі, тому із аеропорту – одразу в суд. Щоправда, з першого разу не вийшло. Суд пішов у нарадчу кімнату та затримався там на 2 дні. Повідомили, що рішення оголосять 19 січня.

Як і обіцяли, на Водохреще "запобіжку" таки обрали: Порошенка відпустили під особисте зобов'язання. У нього забрали паспорти та заборонили виїжджати з України. Крім того, п'ятий президент має прибувати до слідчих за першою вимогою.

Мережа розділилась на 2 табори. Одні підтримують таке рішення та вважають справу політичною, інші переконані, що запобіжний захід надто м'який.



Порошенка відпустили / Фото GONI MEMES



Українці стежили за судом / Фото Володимира Попова



Стежили дуже пильно / Фото Дмитра Коваленка



Перші "зустрічальники" в аеропорту / Фото Олександра Бабака



Як зустрічали Порошенка / Фото Євгена Бабенка



Правила можна "обійти" / Фото з твітеру "Перепел звичайний"



Любов – це… / Фото "Мемаграм"



Порошенко встиг подрімати / Фото з фейсбуку Дмитра Коваленка

Відставити паніку

Протягом останніх трьох місяців у ЗМІ активно поширюють інформацію про те, що Росія стягує війська до нашого кордону. Українська та американська розвідка застерігають, що держава-агресорка може напасти у січні – лютому.

На ці повідомлення реагує Захід. Зокрема, партнери вже заявили про готовність надати Україні допомогу, зокрема, зброю. Водночас влада закликає не розводити паніку.

Тож, аби не нагнітати ситуацію, українці жартують та діляться мемами.



Без паніки / Фото "Мемаграм"



Міжнародна допомога не забарилась / Фото GONI MEMES



Важкий вибір / Фото GONI MEMES



Що робити, коли тривожно / Фото Валерія Смирнова



Як не панікувати / Фото GONI MEMES