Найсмішніші меми тижня: жінки у військкомат, Україну "створив" Ленін та "давай вже після свят"

Тиждень, що минає був багатим на різні події. Найгучнішою була новина, що тепер багато жінок мають стати на військовий облік. Українці вже стали думати про жіночу мобілізацію, хоч це різні речі. Крім того, мережу розсмішила чергова абсурдна заява Путіна про те, що Україну начебто створив Ленін. Ну, і насамкінець – наближаються свята, тож ця тема теж не могла обійтись без жартів.

24 канал зібрав смішні та актуальні меми, які створили українці цього тижня.

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Жінки – у військкомат

Міністерство оборони значно розширило перелік спеціальностей та професій, який передбачає взяття жінок на військовий облік. Тепер це стосується журналісток, операторок, піарниць, видавчинь, бібліотекарок, перекладачок, працівниць медичної сфери, аналітикинь, фінансисток, науковиць та менеджерок.

Українці в соцмережах жартують про цілковите рівноправ'я та навіть вигадують способи, як заманювати жінок у військкомат. Дехто вже роздумує про часи, коли жінок почнуть мобілізувати. Щоправда, стати на облік – це ще не значить піти служити в армію.

Свої змішані почуття від нових правил українці виразили у мемах.



Як вручати повістки жінкам / Фото з фейсбуку Настки Федченко



Жінки в армії / Фото з телеграму



Рівноправ'я / Фото Володимира Попова



Нові звання для дівчат / Фото Goni Мемаси



Галю, вставай! / Фото Олександри Горчинської



Дівчата у черзі до військкомату / Фото Євгенії Захарченко



Спіймали воєнкома / Фото з фейсбуку



Міняємось ролями / Фото Міли Зоріної



Жінки йдуть на військовий облік / Фото "Баба і кіт"



Новорічний подарунок / Фото "Баба і кіт"

"Україну створив Ленін" – чергова маячня Путіна

Президент Росії під час своєї пресконференції виголосив чергову абсурдну заяву. Він сказав, що Україну, мовляв, створив радянський вождь Володимир Ленін.

Щоправда, потім Путін виправився, нібито країну створили після смерті Леніна, але за його принципами. Однак це все одно не наділяє заяву мудрим сенсом.

Українці ж після такої маячні не втримались. Мережа вибухнула мемами та фотожабами. При цьому люди жартували, підходячи до справи зі знанням особливостей політичних поглядів, які проголошував Ілліч та деформацій його свідомості через хронічну хворобу.



Усі в шоці / Фото Саіда Ісмагілова



Як Ленін Україну "створював" / Фото "Мемаграм"



Ленін "засновує" Україну / Фото "Процишин офіційний!"



Питання без відповідді / Фото Goni мемаси



Повний абсурд / Фото Олексія Голобуцького



Що робиться у голові Путіна / Фото "Баба і кіт"



Вставай, Ілліч / Фото Віктора Бенедя



Історична світлина / Фото Володимира Литвина



Насправді все "створював" Ленін / Фото Микити Луніна

Давай вже після свят

Настає останній тиждень 2021 року, тому українці захоплені передсвятковими турботами. Хтось прикрашає ялинку, хтось підводить підсумки, а хтось – закінчує гарячі дедлайни.

У будь-якому випадку режим "давай вже після свят" або "не чіпай, то на Новий рік" – увімкнено.



Режим горобчика / Фото Макса Мошковського



Святковий графік / Фото Макса Мошковського



Дедлайни горять / Фото Олени Шиян



Календар на свята / Фото "Комікси українською"



"Не чіпай, то на Новий рік!" / Фото "Баба і кіт"



Власники котів зрозуміють / Фото "Баба і кіт"



Святкового настрою та цілих ялинок! / Фото "Баба і кіт"