Найсмішніші меми тижня: інавгурація Зеленського, Філарет VS Епіфаній і кінець "Гри престолів"

Цього тижня народна інтернет-творчість активно пройшлась по таких темах, як інавгурація Володимира Зеленського, конфлікт між предстоятелем ПЦУ Епіфанієм та почесним патріархом Філаретом, закінчення епохи "Гри престолів".

Інавгурація Зеленського

20 травня у Києві відбулась інавгурація новообраного Президента України Володимира Зеленського. Шостий глава держави вже вступив на пост.

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Одразу його промова у Верховній Раді викликала жваве обговорення не тільки у кулуарах парламенту, а й у соцемережах.

Під пильним оком та на гострому язиці українців опинилося чимало цікавих моментів – від міського голови Києва Віталія Кличка, який приїхав на урочисту церемонію на велосипеді (як це у серіалі "Слуга народу" робив персонаж Зеленського Василь Голобородько) до поцілунку голомозої маківки Кошового Зеленським та посвідчення, що впало.