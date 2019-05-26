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      Найсмішніші меми тижня: інавгурація Зеленського, Філарет VS Епіфаній і кінець "Гри престолів"

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      Меми тижня
      Меми тижня / Колаж 24 каналу

      Цього тижня народна інтернет-творчість активно пройшлась по таких темах, як інавгурація Володимира Зеленського, конфлікт між предстоятелем ПЦУ Епіфанієм та почесним патріархом Філаретом, закінчення епохи "Гри престолів".

      Інавгурація Зеленського

      20 травня у Києві відбулась інавгурація новообраного Президента України Володимира Зеленського. Шостий глава держави вже вступив на пост.

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      Одразу його промова у Верховній Раді викликала жваве обговорення не тільки у кулуарах парламенту, а й у соцемережах. 

      Під пильним оком та на гострому язиці українців опинилося чимало цікавих моментів – від міського голови Києва Віталія Кличка, який приїхав на урочисту церемонію на велосипеді (як це у серіалі "Слуга народу" робив персонаж Зеленського Василь Голобородько) до поцілунку голомозої маківки Кошового Зеленським та посвідчення, що впало. 

       

      Філарет VS Епіфаній

      Другий тиждень українці спостерігають за тим, як розгортаються події навколо ПЦУ. Колишній голова УПЦ КП і нинішній почесний патріарх ПЦУ Філарет звинуватив главу церкви митрополита Епіфанія у відмові від домовленостей, досягнутих під час Об'єднавчого собору 15 грудня. За словами Філарета, сьогодні в Українській православній церкві відбувається "розділення, двовладдя, і це може призвести до сумних наслідків".

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      Патріарх додав, що на Соборі начебто досягли домовленості про те, що керуватиме новоствореною церквою в Україні він, а за кордоном її представлятиме митрополит Епіфаній. Проте цього не сталося. Далі Філарет зробив декілька гучних заяв. Наприклад, сказав, що Київський патріархат досі існує. І що Епіфаній поводить себе так, наче "він – предстоятель, а я – ніхто".

      Також Філарет заявив, що якби Київський патріархат і Українська автокефальна православна церква знали зміст тексту Томосу, то не погодилися б на нього. Патріарх додав що не збирається виконувати три заборони Томосу. Під час Священного Собору 24 травня священнослужителі намагалися переконати Філарета у тому, що Київський патріархат більше не існує в Україні, але "він, на жаль, залишився на своєму".

      Всі ці події також підживлювали інтернет-спільноту цього тижня. 

       

      Кінець "Гри престолів"

      Автори популярного серіалу "Гра престолів" (Game of Thrones) презентували фінальний епізод 19 травня. Однак до саги і досі прикована увага мільйонів кіноманів – більшість фанатів не задоволені не тільки останньою серією, а й взагалі сезоном. Тож не всі меми по-доброму жартівливі. У деяких чаїться серйозна образа на авторів проекту, які "забрали вісім років їхнього життя дарма". 

       

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      Теги: Володимир Зеленський Курйозні новини Інавгурація Зеленського Епіфаній Філарет Гра престолів
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