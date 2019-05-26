Самые смешные мемы недели: инаугурация Зеленского, Филарет VS Епифаний и конец "Игры престолов"

20 мая в Киеве состоялась инаугурация новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского. Шестой глава государства уже вступил на пост.

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Сразу его речь в Верховной Раде вызвала оживленное обсуждение не только в кулуарах парламента, но и в соцсетях.

Под бдительным оком и на остром языке украинцев оказалось немало интересных моментов – от городского головы Киева Виталия Кличко, который приехал на торжественную церемонию на велосипеде (как это в сериале "Слуга народа" делал персонаж Зеленского Василий Голобородько), до поцелуя лысой макушки Кошевого Зеленским и удостоверения, которое упало.

#Інавгурація ПреЗЕдент цілує двох чуваків (Кошового та Ткача) у чоло Іспанський сором на увесь світ pic.twitter.com/SqcucYcRbZ — Patriot of Ukraine (@VovaKonoplyanka) 20 травня 2019 р.

Филарет VS Епифаний

Вторую неделю украинцы наблюдают за тем, как разворачиваются события вокруг ПЦУ. Бывший глава УПЦ КП и нынешний почетный патриарх ПЦУ Филарет обвинил главу церкви митрополита Епифания в отказе от договоренностей, достигнутых во время Объединительного собора 15 декабря. По словам Филарета, сегодня в Украинской православной церкви происходит "разделение, двоевластие, и это может привести к печальным последствиям".

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Патриарх добавил, что на Соборе вроде бы достигли договоренности о том, что руководить новосозданной церковью в Украине будет он, а за рубежом ее будет представлять митрополит Епифаний. Однако этого не произошло. Далее Филарет сделал несколько громких заявлений. Например, сказал, что Киевский патриархат до сих пор существует. И что Епифаний ведет себя так, как будто "он – предстоятель, а я – никто".

Также Филарет заявил, что если бы Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь знали содержание текста Томос, то не согласились бы на него. Патриарх добавил, что не собирается выполнять три запрета Томос. Во время Священного Собора 24 мая священнослужители пытались убедить Филарета в том, что Киевский патриархат больше не существует в Украине, но "он, к сожалению, остался при своем".

Все эти события также подпитывали интернет-сообщество на этой неделе.

Синод ПЦУ підтримав Епіфанія. Філарет - проти.

"Гра вівтарів" триває.. — Назар Приходько (@nazareye) 24 травня 2019 р.

Патріарх Філарет прийшов на спільну молитву з митрополитом Епіфанієм в Михайлівський собор.https://t.co/cPsmaWufYM pic.twitter.com/AN0PoV4oJq — Сміху повна торба (@smihu) 25 травня 2019 р.

Финал "Игры престолов"

Авторы популярного сериала "Игра престолов" (Game of Thrones) представили финальный эпизод 19 мая. Однако к саге до сих пор приковано внимание миллионов киноманов – большинство фанатов не довольны не только последней серией, но и вообще сезоном. Поэтому не все мемы по-хорошему шуточные. В некоторых таится серьезная обида на авторов проекта, которые "забрали восемь лет их жизни зря".

house targaryen is not extinct when you don't accept the game of thrones ending as canon pic.twitter.com/o6P6Ae7OAS — kati | asoiaf (@jonskingdom) 25 травня 2019 р.

The ending to A Song of Ice and Fire can’t be worse than the ending of #GameofThrones if I never finish A Song of Ice and Fire pic.twitter.com/0hk4gQFGHc — Drogon (@SmartDrogon) 22 травня 2019 р.