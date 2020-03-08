Найсмішніші меми тижня: істерія щодо коронавірусу в Чернівцях, "вічний" Аваков і 8 березня

Цей тиждень подарував українцям багато цікавих тем, тому було з чого посміятися. У мережі обговорювали перший випадок зараження на коронавірус в Україні, відставку прем'єра Олексія Гончарука та "вічного" міністра МВС Арсена Авакова. Не оминули увагою і нову обкладинку The Guardian, на якій красується президент Зеленський разом зі своєю прессекретаркою.

Коронавірус у Чернівцях: як не вб'є вірус – вб'ють сусіди

В Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Covid-19. Хворим виявився чоловік з Чернівців, який напередодні повернуся з подорожі Італією.

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Аби якось розрядити обстановку, українці трішки пофантазували на тему життя в умовах коронавірусу. Наприклад, традиційні домашні застілля дещо зміняться. Аби родичі не розпитували, коли там заміж, можете просто чхнути і тема моментально зміниться.

Самі ж Чернівці можуть стати центром екстримального туризму. Такого, скажімо, як Чорнобиль.

Чернівці сьогодні прекрасні. pic.twitter.com/W4txxi7q2Z — Довбойоб з дефектами мови (@wolfigelkott) March 3, 2020



Напевно, всі ми цього літа відпочиватимемо в Затоці



Найбезпечніший спосіб вітатися з людьми, коли десь поруч гуляє коронавірус



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Відставка Гончарука, новий уряд та вічний Аваков

Верховна Рада 4 березня відправила у відставку прем'єра Олексія Гончарука, а разом із ним і весь його уряд. Залишитися на посадах вдалося небагатьом – серед щасливців, звісно, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. У народі його вже прозвали "вічним міністром". Це і не дивно, адже за свою політичну кар'єру Аваков встиг покерувати МВС при двох президентах та чотирьох прем'єр-міністрах.

А що ж робити з іншими міністрами? Де взяти нові обличчя і головне – як їх запам'ятати? "Слуга народу" Дмитро Костюк не розгубився та у фейсбуці попросив порадити кандидата на заміну Авакову. Варіанти були доволі креативні: від Міхеїла Саакашвілі до Свинки Пеппи.

Зеленський на обкладинці The Guardian

Президент України Володимир Зеленський з'явився на обкладинці британського видання The Guardian. На головному фото президент сидить на столі та сміється.

Але перед цим фото зі зйомки публікувала прессекретарка глави держави Юлія Мендель. На знімках вона позувала поряд із Зеленським. Щоправда, ці фото не потрапили до випуску The Guardian. Тим не менш українці додали перчинки, змінивши фото з Зеленським і Мендель на кумедніший варіант.

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8 березня в Україні

Міжнародний жіночий день 8 березня щороку стає об'єктом жартів у мережі. Не обійшлося і без мемів за участю відомих політиків. Обережно, деякі листівки-привітання можуть вас шокувати!