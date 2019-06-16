Найсмішніші меми тижня: пекельна спека, Зеленський і фонтан, Трамп і принц китів
В Україні вже понад тиждень триває неймовірна спека: саме час для жартів про маршрутки із закритими вікнами. Президент Зеленський привселюдно скупався у фонтані: що думають соцмережі. Глава Білого дому осоромився: Трамп написав у Твіттер, що зустрічався з "принцом китів".
Закрийте, бо дує
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30-градусна спека в Україні стала головно темою для мемів і жартів у мережі цього тижня. Люди жартують про вічну війну пасажирів навколо відкритих вікон у маршрутці та "реформу Зеленського": в Адміністраціїї Президента тепер можна носити шорти!
Жарти про неймовірну спеку в Україні
Жарти про те, що в АП дозволили ходити в шортах
Зеленський і фонтан
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Президент України Володимир Зеленський пробіг повз струмені фонтану під час візиту до Маріуполя. Після пробіжки через фонтан президент сів в автомобіль і покинув площу.
Дивіться, як Зеленський скупався у фонтані Маріуполя: відео
Люди коментують дивну затію президента Зеленського у Маріуполі
Трамп і принц китів
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Президент США Дональд Трамп знову дав привід для глузувань із себе через свій допис у Twitter. У твіті американський лідер розповів про зустріч зі світовими лідерами, в тому числі з "принцом китів".
"Я зустрівся королевою Англії, принцом китів, прем’єр-міністром Сполученого Королівства, прем’єр-міністром Ірландії, президентами Франції і Польщі", – написав господар Білого дому.
"Кити" у твіті Трампа – це помилка. Вони з’явилися внаслідок помилки в написанні слова "Уельс". Англійською ці 2 слова різняться в написанні лише однією літерою – Wales і whales. Через цю помилку зустріч Трампа з принцом Уельським Чарльзом перетворилась на зустріч з "принцом китів".
Трамп і принц китів: реакція соцмереж
Більше кумедних жартів – тут.