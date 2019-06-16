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      Найсмішніші меми тижня: пекельна спека, Зеленський і фонтан, Трамп і принц китів

      347 Читать новость на русском
      Найсмішніші меми тижня
      Найсмішніші меми тижня / 24 канал

      В Україні вже понад тиждень триває неймовірна спека: саме час для жартів про маршрутки із закритими вікнами. Президент Зеленський привселюдно скупався у фонтані: що думають соцмережі. Глава Білого дому осоромився: Трамп написав у Твіттер, що зустрічався з "принцом китів".

      Закрийте, бо дує

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      30-градусна спека в Україні стала головно темою для мемів і жартів у мережі цього тижня. Люди жартують про вічну війну пасажирів навколо відкритих вікон у маршрутці та "реформу Зеленського": в Адміністраціїї Президента тепер можна носити шорти!

      спека меми маршрутка
      спека меми маршрутка
      неймовірна спека в Україні
      спека маршрутка
      спека в Україні
      спека
      спека
      спека
      спека
      Жарти про неймовірну спеку в Україні

      спека шорти Адміністрація Президента
      спека меми шорти Адміністрація Президента
      Жарти про те, що в АП дозволили ходити в шортах

      Зеленський і фонтан

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      Президент України Володимир Зеленський пробіг повз струмені фонтану під час візиту до Маріуполя. Після пробіжки через фонтан президент сів в автомобіль і покинув площу.

      Дивіться, як Зеленський скупався у фонтані Маріуполя: відео

      Зеленський фонтан Маріуполь
      Зеленський фонтан Маріуполь
      Зеленський фонтан Маріуполь
      Зеленський Маріуполь фонтан
      Зеленський Маріуполь фонтан
      Люди коментують дивну затію президента Зеленського у Маріуполі

      Трамп і принц китів

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      Президент США Дональд Трамп знову дав привід для глузувань із себе через свій допис у Twitter. У твіті американський лідер розповів про зустріч зі світовими лідерами, в тому числі з "принцом китів".

      "Я зустрівся королевою Англії, принцом китів, прем’єр-міністром Сполученого Королівства, прем’єр-міністром Ірландії, президентами Франції і Польщі", – написав господар Білого дому.

      "Кити" у твіті Трампа – це помилка. Вони з’явилися внаслідок помилки в написанні слова "Уельс". Англійською ці 2 слова різняться в написанні лише однією літерою – Wales і whales. Через цю помилку зустріч Трампа з принцом Уельським Чарльзом перетворилась на зустріч з "принцом китів".

      кити і Трамп
      Трамп і принц китів: реакція соцмереж

      Більше кумедних жартів – тут.

      blog_ava
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      Теги: Володимир Зеленський Курйозні новини Меми Спека в Україні Мережа Дональд Трамп
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