Найсмішніші меми тижня: пекельна спека, Зеленський і фонтан, Трамп і принц китів

В Україні вже понад тиждень триває неймовірна спека: саме час для жартів про маршрутки із закритими вікнами. Президент Зеленський привселюдно скупався у фонтані: що думають соцмережі. Глава Білого дому осоромився: Трамп написав у Твіттер, що зустрічався з "принцом китів".

Закрийте, бо дує

Читайте також: Готова до роботи під прикриттям: реакція соцмереж на російське громадянство дружини Баканова

30-градусна спека в Україні стала головно темою для мемів і жартів у мережі цього тижня. Люди жартують про вічну війну пасажирів навколо відкритих вікон у маршрутці та "реформу Зеленського": в Адміністраціїї Президента тепер можна носити шорти!

Рахуйте реформи. По-перше в АП вже можна пройти в шортах, а по-друге пронести з собою ноутбук.

- Медведчук третій канал купив і створює антиукраїнський інформаційний холдинг!

- Президент в курсі і в нас є вже напрацювання зокрема плануємо дозволити прохід босоніж бо спека — Та сама гілляка (@gillyaka_) 15 червня 2019 р.

В одному з коледжів у Мінську адміністрація заборонила студентам носити шорти (спека під 30°C). Хлопці не розгубилися і прийшли ... в спідницях! pic.twitter.com/menJdBPO7P — Конопляний Джмелик (@dmitrosel007) 14 червня 2019 р.

романтика. спека. відкриті всюди вікна.

під вікнами виють коти. також хтось кричить: «ти брехала мені! повія!»

інтрігі, скандали, расслєдованія. — УкрНуся (@yana_shamrai) 14 червня 2019 р.

Умаляю, спека, сходи у відпустку. Я спати не можу без ковдри. На що мені ноги складати?

*плачу* — pro_tasya (@pro_tasya) 15 червня 2019 р.

Термінові позитивні новини: зараз у маршрутці страшенна спека, і дядько, який везе курчат, махає на них листочком та дає їм попити з малесенької баночки. — Мавка Чинеєдиномужчинна (@mavka_zabavka) 15 червня 2019 р.



















Жарти про неймовірну спеку в Україні





Жарти про те, що в АП дозволили ходити в шортах

Зеленський і фонтан

Читайте також: Тест на IQ для нардепів та нова назва для України: цікаві і курйозні петиції та сайті президента

Президент України Володимир Зеленський пробіг повз струмені фонтану під час візиту до Маріуполя. Після пробіжки через фонтан президент сів в автомобіль і покинув площу.

Дивіться, як Зеленський скупався у фонтані Маріуполя: відео

- куме, які важливі новини на сьогодні?



- та ось Президент #України В. #Зеленський @ZelenskyyUa @VZelenskyy пробіг крізь фонтан у Маріуполі і тому не потрапив на військовий парад у зв‘язку із 5-ю річницею звільнення цього міста від гібридно-#російських військ.

отаке от, куме... — Роман Москаль (@RomanMoskal70) 16 червня 2019 р.

А-аа! "Сломал систему" - пробежал через фонтан. Съел шаурму. Закатал рукава.

Кто ж это зебобо ненавидит? Так, презираем чуть. — Юра Тихий (@05_027) 16 червня 2019 р.

Для того, щоб розуміти, чому це дно - потрібно просто уявити як Порошенко біжить через фонтан. І скільки лайна б на нього вилилось. Але часи змінюються, фонтани, шорти, конституційний суд, Роттердам +, ВСУ вбивають мирне населення - всім подобається, всі щасливі, жодних претензій — Афро-бандерівець (@Kyyanyn) 16 червня 2019 р.

посмотри как Зеленский через фонтан бегает и станет легче — DonbassOff (@kepa20071) 16 червня 2019 р.

Зачем Вольдемар Зеленский полез в фонтан pic.twitter.com/jRovTcmFgk — Беспартийный (@Petrovichmos) 16 червня 2019 р.

вместо военного парада

бежать вприпрыжку как инфант

для счастья вове мало надо

ведь президент он не фонтан — Portobello (@missy_porto) 16 червня 2019 р.

фонтан действует кто последний тот опоздал и .... Мальчик плавает в фонтане. А потом в песочницу играть . Что там построит то и покажут как достижения государства — Serg Sopot (@SergSopot) 16 червня 2019 р.











Люди коментують дивну затію президента Зеленського у Маріуполі

Трамп і принц китів

Читайте також: Коли погода не така: Лукашенко пригрозив розігнати білоруський Гідрометцентр

Президент США Дональд Трамп знову дав привід для глузувань із себе через свій допис у Twitter. У твіті американський лідер розповів про зустріч зі світовими лідерами, в тому числі з "принцом китів".

"Я зустрівся королевою Англії, принцом китів, прем’єр-міністром Сполученого Королівства, прем’єр-міністром Ірландії, президентами Франції і Польщі", – написав господар Білого дому.

"Кити" у твіті Трампа – це помилка. Вони з’явилися внаслідок помилки в написанні слова "Уельс". Англійською ці 2 слова різняться в написанні лише однією літерою – Wales і whales. Через цю помилку зустріч Трампа з принцом Уельським Чарльзом перетворилась на зустріч з "принцом китів".

NEWS! Prince of Whales issues statement after talks with President Trump https://t.co/510xmseu8i pic.twitter.com/ud7csKE3NW — NewsThump (@newsthump) 13 июня 2019 г.



Трамп і принц китів: реакція соцмереж

Warner Bros would like to thank you for coming up with a title for their new Free Willy reboot #princeofwhales pic.twitter.com/7SoyCYwXJt — Mike Dorsey (@DorseyFilm) 13 июня 2019 г.

Більше кумедних жартів – тут.