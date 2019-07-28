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      Найсмішніші меми тижня: пляжник Зеленський, Богдан теж жартує і маленький конфуз Путіна

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      Найсмішніші меми тижня
      Найсмішніші меми тижня / Колаж 24 каналу

      Президент Володимир Зеленський знову відвідав Одесу – на "Лігу сміху" глава держави полетів вже традиційно не сам, а із очільником Офісу Президента Андрієм Богданом. Про пляж вони теж не забули. Очільника Кремля Володимира Путіна знову підвів його ріст, а вже невдовзі він вирішив сховатись від напруженої атмосфери і спуститись на дно. Україна оговтується від виборів.

      То перша леді де?

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      Президент знову в Одесі – і знову з головою ОПУ Андрієм Богданом. Туди глава держави прилетів на "Лігу сміху". У морі цього разу не фотографувались, а от на пляжі – встигли. Обидва примостились на шезлонгу, позаду – безліч відпочивальників.

      Ми, всюди охорона, боєві водолази, спецконтроль з проходу до моря, на пляж – через рамки. На фоні видно, як засмагають розвідники,
      – зіронізував глава держави.

      Одеські ЗМІ повідомляли про посилену охорону в місцях, де перебував Зеленський. Так, на морському вокзалі, де відбувалось гумористичне шоу, глядачів пропускали лише через металошукачі, забирали навіть пластикові пляшки та стаканчики.

      Однак насторожило к      ористувачів соцмереж не це. Першої леді Олени Зеленської вони знову ніяк не побачили. Тому вирішили навіть запустити флешмоб "врятуй президента". 

      Андрій Богдан теж жартує 

      Однак на цьому все не закінчилось. Вочевидь, зарядившись атмосферою "Ліги сміху", Андрій Богдан вирішив пожартувати про прем'єрство. Голова ОПУ опублікував фото із президентом Володимиром Зеленським та шоуменом Євгеном Кошовим, який ще відомий як "лисий із кварталу". 

      "Президент, Голова ОПУ, і Прем’єр-Міністр", – так Богдан підписав спільне фото. Однак не усі користувачі оцінили гумор і таку хай навіть жартівливу пропозицію. 

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      Маленький ріст і зіпсований кадр Путіна 

      У президента Росії знову проблеми через ріст. А якщо проблеми у Путіна – то проблеми у всіх, хто його в цей момент оточує.  Мережу розсмішило відео, на якому видно  студенти вишикувались поруч з Путіним, аби зробити фотографію.

      Тим часом: Путін знову пішов на дно: відео, фото

      Один хлопець став просто перед лідером Росії і перекрив його на фото через свій високий зріст. Тоді якийсь чоловік швиденько відтягнув юнака вбік, щоб той "не псував" кадр і не закривав собою Путіна.

      Тепер користувачі соцмереж тривожаться долею юнака. 

      У будь-якій незрозумілій ситуації прикинься котом 

      Пухнастий кіт-сміливець у чвертьфінальному матчі Кубка ліг завадив команді забити гол. Інцидент стався 24-го липня у матчі між американським клубом "Реал Солт-Лейк" й мексиканським "Тігресом".

      Французький нападник Андре-П'єр Жиньяк, який виступає за "Тігрес", наприкінці матчу втік у контратаку. На момент атаки мексиканці вже перемагали 1:0.

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      Француз вже був готовий забивати другий гол своєї команди в матчі, коли в оборонних редутах американців з'явився ще один гравець. Пухнастий кіт здійснив швидкий забіг, чим збив з пантелику Жиньяка.

       

       

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Володимир Путін Меми Курйозні новини Мережа Андрій Богдан
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